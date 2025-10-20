東海地方は、きょう午後は晴れる所が多く、日中も過ごしやすい気温になるでしょう。

【写真を見る】東海地方はこの先秋本番の涼しさに きょうの予想最高気温は名古屋･津･尾鷲で25℃ 晴れ間が広がり過ごしやすい気温 愛知･岐阜･三重の天気予報（10/20 昼）

正午前の名古屋市内は、薄い雲が広がっています。けさの名古屋の最低気温は19.2℃と、平年より高いものの涼しい朝となりました。

きょうの午後は各地で晴れ間が広がる予想です。風が強まりやすいため、洗濯物はしっかり留めて干しましょう。飛騨地方では夜、所々で雨が降る見込みです。



最高気温は名古屋や津、尾鷲で25℃、高山では22℃の予想で、日中も過ごしやすい気温が続くでしょう。夜は肌寒くなるため、暖かい服装でお過ごしください。

【週間予報】

岐阜県は晴れる日が多いものの、愛知県や三重県は沿岸部を中心に雲の出やすい日が多くなるでしょう。



この先は日中も秋本番の涼しさになり、長袖や羽織り物が活躍しそうです。朝晩は山間部を中心に冷え込みが強まるでしょう。



気温の変化で、体調を崩さないようお気を付けください。