¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡Û¤È¤í¡Á¤êÇ»¸ü¥Á¡¼¥º¤ÎÈëÌ©¡ª¤ª¤¤¤·¤¯»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë²Ã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¡Ä¡©
¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤¹¤ëÎÁÍý²È¤Î¤¤¸¤Þ¤ê¤å¤¦¤¿¤µ¤ó¤¬¡¢ÎÁÍý¤Î´ðÁÃ¤ä¥³¥Ä¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
Ä´Íý¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥³¥Ä¤ä¡¢ÎÁÍý¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¾å¼ê¤¯¤Ê¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢Ã¯¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥ëÈë¥Æ¥¯¡¢ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Ê¤É¡ÖÎÁÍý¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¤Îyoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¤¸¤Þ¤´¤Ï¤ó¡×¤«¤é¡¢ÊÔ½¸Éô¸·Áª¤Îµ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Âð¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Á¤ã¤¦¡ª¤¤¸¤ÞÎ®¡ÈÇ»¸ü¥Á¡¼¥º ¥¤¥ó ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡É¤Îºî¤êÊý
¤ªÅ¹¤Ç¸«¤«¤±¤ë¥Á¡¼¥º ¥¤¥ó ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë¥Á¡¼¥º¤òÊñ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò²Ã¤¨¤ÆËÜ³ÊÅª¤ÊÇ»¸ü¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¤è¡£¾¯¤Ê¤¤ºàÎÁ¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÞ¤Ê²ÈÂ²¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¤âµ¤·Ú¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û2¿ÍÊ¬
·Ü¤â¤â¤Ò¤Æù¡§300g¡¡
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡§50g
±ö¡§¾®¤µ¤¸1/4
¥µ¥é¥ÀÌý¡§¾®¤µ¤¸2
A
¡¡¾®ÇþÊ´¡§Âç¤µ¤¸1/2
¡¡µíÆý¡§Âç¤µ¤¸2
B
¡¡¥Ñ¥óÊ´¡§Âç¤µ¤¸4
¡¡µíÆý¡§Âç¤µ¤¸2
¡Ú¥½¡¼¥¹¤ÎºàÎÁ¡Û
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡§Âç¤µ¤¸3
ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¡§Âç¤µ¤¸3
¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡§Âç¤µ¤¸1¤È1/2
¥Ð¥¿¡¼¡§10g
¢£ºî¤êÊý
¥Á¡¼¥º¤À¤Í¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º50g¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¾®ÇþÊ´Âç¤µ¤¸1/2¡ÊA¡Ë¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Þ¤¹¡£·Ú¤¯º®¤¼¤¿¤éµíÆýÂç¤µ¤¸2¡ÊA¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£µíÆý¤Î¿åÊ¬¤Ë¾®ÇþÊ´¤Ç¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥í¥Ã¤È¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ600W¤Ç1Ê¬20ÉÃ¤¯¤é¤¤ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤·¡¢¤è¤¯º®¤¼¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¾õÂÖ¤À¤ÈÆù¤À¤Í¤ËÊñ¤ß¤Å¤é¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÆÇ®¤ò¤È¤ê¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£Í¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤ÐÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤¿¥Á¡¼¥º¤À¤Í¤ò4ÅùÊ¬¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
4ÅùÊ¬¤Ë¤·¡¢·Ú¤¯´Ý¤á¤Þ¤¹¡£Îä¤¨¤ë¤È¸Ç¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢À®·Á¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æù¤À¤Í¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¡¢·Ü¤â¤â¤Ò¤Æù300g¤Ç¤¹¡£Ç»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¤Ë·ÜÆù¤ÎÃ¸Çò¤µ¤¬¹ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¹ç¤¤ÈÔ¤Æù¤Çºî¤ë¤è¤ê·Ü¤Î¤Ò¤Æù¤Çºî¤ëÊý¤¬¼ºÇÔ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±ö¾®¤µ¤¸1/4¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤Æù¤È±ö¤À¤±¤ÇÎý¤ê¡¢Ç´¤ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æù¤À¤Í¤òÎý¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Ö¤·¤ÇÃ¡¤¤¤ÆÄÙ¤·¤Þ¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤ËÃ¡¤¤¤¿¤é¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÃ¡¤¤Þ¤¹¡£Ã¡¤¤¤Æ¤«¤éÎý¤ëÊý¤¬¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¥Ü¥¦¥ë¤ÎÃ¼¤ËÆù¤À¤Í¤ò´ó¤»¡¢¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥Ñ¥óÊ´Âç¤µ¤¸4¡ÊB¡Ë¡¢µíÆýÂç¤µ¤¸2¡ÊB¡Ë¤òÆþ¤ì¡¢·Ú¤¯º®¤¼¤Þ¤¹¡£º®¤¶¤Ã¤¿¤éÆù¤À¤Í¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÎý¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ç¤¤ÈÔ¤Æù¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢·Ü¤Î¤Ò¤Æù¤Ï»¨¤Ë´Ý¤á¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ë¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆùÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¡¼¥º¤¬Ï³¤ì¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥Á¡¼¥º¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¥Á¡¼¥º¤À¤Í¤òÆù¤À¤Í¤ÇÊñ¤ß¤Þ¤¹¡£
²Ð¤Ë¤«¤±¤ëÁ°¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¾®¤µ¤¸2¤òÆþ¤ì¡¢¼ê¤Ç¹¤²¤Þ¤¹¡£
Î¾¼ê¤ò¤³¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿Ìý¤òÎ¾¼ê¤ËÅÉ¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£¼ê¤ËÌý¤òÅÉ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æù¤À¤Í¤¬´Ý¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æù¤À¤Í¤ò4ÅùÊ¬¤Ë¤·¡¢´Ý¤á¤Þ¤¹¡£´Ý¤á¤¿¤é¾¯¤·¹¤²¡¢¥Á¡¼¥º¤À¤Í¤ò¾è¤»¡¢Æù¤Ç±£¤¹¤è¤¦¤ËÊñ¤ß¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥º¤À¤Í¤Î¤Þ¤ï¤ê¤«¤éÆù¤ò½¸¤á¤ÆËä¤á¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Î´Ö¤Ç¥³¥í¥³¥íÅ¾¤¬¤·¡¢´Ý¤á¤Æ·Á¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£Ê¿¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²¡¤µ¤¨¡¢Îä¤¿¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò²Ð¤Ë¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÃæ²Ð¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ²Ð¤Ç¿ôÊ¬¾Æ¤¡¢¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤éÎ¢ÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¿¤ò¤·¡¢¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ç6Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
6Ê¬·Ð¤Ã¤¿¤é»®¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¥Á¡¼¥º¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¾Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¤¡¢¥½¡¼¥¹¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×Âç¤µ¤¸3¡¢ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹Âç¤µ¤¸3¡¢¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹Âç¤µ¤¸1¤È1/2¡¢¥Ð¥¿¡¼10g¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ò»È¤¦¤È¡¢ÌîºÚ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿å¤«ÎÁÍý¼ò¤ÇÂåÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç»²¹Í¤Ë¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¥½¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½¡¼¥¹¤¬¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤Þ¤¹¡£
¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö¥Á¥¥ó¤Ç¥Á¡¼¥º ¥¤¥ó ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Î´°À®¤Ç¤¹¡ª
¢£»î¿©
¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¥Ê¥¤¥Õ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥Á¡¼¥º¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤Þ¤¹¤Í¡£
¥Á¡¼¥º¤¬Ç»¸ü¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¹ç¤¤ÈÔ¤Æù¤ò»È¤¦¤è¤ê¤âÃ¸Çò¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥º¤È¥Á¥¥ó¤ÎÁêÀ¤¬¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£
ÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥½¡¼¥¹¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ï·¼ãÃË½÷¤ß¤Ê¤µ¤óµ¤¤ËÆþ¤ëÌ£¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
º£²ó¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥¥ó¤Ç¥Á¡¼¥º ¥¤¥ó ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡²¡²Æù¤À¤Í¤Ë¶Ì¤Í¤®¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤È¤¤¤¨¤Ð¶Ì¤Í¤®¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¡§¤â¤Á¤í¤óÆþ¤ì¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£Æù¤Ë·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¿©´¶¤¬½À¤é¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡²¡²¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥Á¡¼¥º¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤¬¤Þ¤À¤æ¤ë¤¤¾õÂÖ¤ÇÊñ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Á¡¼¥º¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¥³¥Ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¡§¤È¤Ë¤«¤¯Æù¤Ç¥Á¡¼¥º¤òÊ¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤ÏÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤Æ¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¿¾¯¥Á¡¼¥º¤¬°î¤ì½Ð¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¡²¡²ÉáÃÊ¤Ï²ÐÄÌ¤ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÝ¶ú¤ò»É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Á¡¼¥º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á»É¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ÐÄÌ¤ê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤¤¸¤Þ¤µ¤ó¡§ÃÝ¶ú¤Ç»É¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Æù¤Ë²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥º¤âÎä¤¿¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Âç¤¤µ¤òÂ·¤¨¤Æ»þ´Ö¤È²Ð²Ã¸º¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¸¤Þ¤ê¤å¤¦¤¿
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡£
ÁÄÊì¤ÈÊì¤¬ÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤Ë°é¤Ä¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤È¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥È¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÃËÀ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤¿¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤â¥à¥ê¤Î¤Ê¤¤ÎÁÍý¡×¤Îºî¤êÊý¤òÄó°Æ¡£¸½ºß¤Ï¡ÖNHK¤¤¸¤Þ¤ê¤å¤¦¤¿¤Î¾®Ê¢¤¹¤¤¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡ÖNHK¤¤ç¤¦¤ÎÎÁÍý¡×¡ÖNHK¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡ÖCBC¥¥æ¡¼¥Ô¡¼3Ê¬¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ø¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢WEB¡¦»¨»ï ¾å¤Ç¤Î¥ì¥·¥Ô¾Ò²ð¤ä¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¡Ø¶Ë¶¹¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÀäÉÊ¡ª¼«¿æ¤´¤Ï¤ó¡Ù¡Ê¿·À±½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡£youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤¤¸¤Þ¤´¤Ï¤ó¡Ù¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥¸¥ç¥Ã¥¡¼