【捨てられた第四王女は母国には戻らない】 10月20日 連載開始

竹書房は同社のWebサイト「竹コミ！」にて、マンガ「捨てられた第四王女は母国には戻らない」を10月20日より連載開始する。

「捨てられた第四王女は母国には戻らない」は、王家に災厄か幸運をもたらすとされたフラル王国の第四王女・ミーリルが主人公となるマンガ。体調不良で膨大な治療費がかかるため邪魔者扱いされたミーリルは家族に捨てられるも、隣国のジャルヌ辺境伯家に拾われ……。原作は風見ゆうみ氏（ツギクル）、漫画は氷鷹さやか氏、構成はあさふみ氏が担当している。

【あらすじ】

フラル王国の第四王女として生まれたミーリルは、古くからの言い伝えで王家に災厄か幸運のどちらかをもたらすとされていた。

常に体調不良で膨大な治療費がかかるため家族から邪魔者扱いされていたミーリルはある日、実の家族たちから森に捨てられてしまう。すると隣国のジャルヌ辺境伯家に拾われて――!?

