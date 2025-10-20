¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¶äÆóÏº¡É´²°ìÏº¤Î½ÐËÛ¤¬ÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ë¡¡Éð»Î¤Î¼öÇû¤«¤éÆ¨¤ì¥È¥¤ÏÅìµþ¤Ø
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè16ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÉ×¡¦¶äÆóÏº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤¬½ÐËÛ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¶Ã¤¤è¤ê¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡ÈÃû¸õ¡É¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè17ÏÃ¡¢¶Ó¿¥Í§°ìÌò¡¦µÈÂôÎ¼¤¬ËÜ³ÊÅÐ¾ì¡¡¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÏÅìµþ¤Ø
¡¡ËÄÂç¤Ê¼Ú¶âÊÖºÑ¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤«¤é¶¯¤¤¤é¤ì¤ë·õ½Ñ¤Î·Î¸Å¡¢¿Þ¤é¤º¤âÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥È¥¤¬¼Â¤ÏÍÜ»Ò¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÂç¤ÊÈëÌ©¡£¶äÆóÏº¤ÎÉ½¾ð¤¬¤É¤ó¤É¤óÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¡¢¥È¥¤ÏÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Î´ÇÉÂ¤Ë¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ì±ï¾å¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ëÑ£¤òË´¤¯¤·¤¿¥È¥¤¬¼è¤êÍð¤¹Áê¼ê¤Ë¡¢Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¶äÆóÏº¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤â¤è¤¯¤â¤Ã¤¿¤Û¤¦¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¶äÆóÏº¤Ï¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÂÑ¤¨¤¿¡£µ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤¬ÊÄº¿¤·¡¢¿¦¤ò¼º¤Ã¤¿¥È¥¤¬Í·³Ô¤ËÇä¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤Î¿¹»³¡Ê´äÃ«·ò»Ê¡Ë¤«¤é»Å»ö¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÃëÌëÌä¤ï¤ºÆ¯¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Ï¢Æü·Î¸Å¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¶äÆóÏº¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿´ª±¦±ÒÌç¤¬»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¡£¶äÆóÏº¤Ï´ª±¦±ÒÌç¤Ë¤À¤±Æâ½ï¤Ç¡¢²Ù±¿¤Ó¤Î»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Í·³Ô¤ÇµÒ°ú¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö²æ¤¬²È¤Î³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È¶äÆóÏº¤òÀÕ¤á¤ë´ª±¦±ÒÌç¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤Õ¤é¤Ä¤¯¤Û¤É¿´¿È¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¶äÆóÏº¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö³Ê¤òµ¤¤Ë¤·¤È¤ë²Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ö¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤â¤¤¤Ã¤½³»¤äÅá¤òÇä¤Ã¤Æ¶â¤òºî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÁÊ¤¨¤¿¡£¶äÆóÏº¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÀµÏÀ¤À¡£¤±¤ì¤É¡¢¼þ¤ê¤¬¤É¤ó¤É¤óñþ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÏÉð»Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë´ª±¦±ÒÌç¤¬¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤ª¼ç¤¬ÃÑ¤ò¤µ¤é¤·¤ÆÆÀ¤¿¶â¤Ê¤É¡¢¾¾Ìî²È¤Ë¤¤¤é¤ó¡ª¡×¤È¶äÆóÏº¤òÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ÊÇ·²ð¤â¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥¤â´ª±¦±ÒÌç¤Ë¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¼Ú¶â¤òÊÖ¤»¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤âº¤¤ë¤«¤é¡¢¶äÆóÏº¤¬Í·³Ô¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ò´Å¤ó¤¸¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢´ª±¦±ÒÌç¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶äÆóÏº¤òÃ¯¤âÈß¤ª¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡£¶äÆóÏº¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤Ï¡¢¥Ø¥¿¤Ê²øÃÌ¤è¤ê¤â¶²¤í¤·¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤½¤Î²È¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÏÀ¤´Ö¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤ì¤Û¤É¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÇ§¼±¤·¤Å¤é¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤äSNS¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ê¤é¡¢Â¾¤Î²ÈÄí¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Î²È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯µ¡²ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÀ¤´ÖÅª¤Ë¸«¤¿¤é¤ª¤«¤·¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë²ÈÂ²¤Ç¤â¡¢¥È¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢°ìåß¤ÎË¾¤ß¤ò¤«¤±¤Æ¡Ö¤É¤³¤«±ó¤¤Ä®¤ÇÊë¤é¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¥È¥¤ËÊ¹¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶äÆóÏº¤Î»×¤¤¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Åìµþ¤Ç»³¤Û¤É¤¢¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä®¤Î²øÃÌ¤ò³Ú¤·¤àÆó¿Í¤¤ê¤ÎÀ¸³è¡£¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏÅª¤ÊÏÃ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾¯¤·¤â¹âÍÈ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥È¥¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â²ÈÂ²¤ò¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¶äÆóÏº¤Ï»¡¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡ÖËº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤¬¤Êµº¤ì¸À¡×¤È¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¹ð¤²¤¿ÍâÁáÄ«¡¢¥È¥¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¹¤Ç¤Ë¶äÆóÏº¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ëí¸µ¤Ë¼Õºá¤Î¼ê»æ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Íý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ´Å¤¨¤Á¤ç¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤ò¾Ê¤ß¤ë¥È¥¡£¤½¤ÎÁá¤¯¤Ê¤ë¸ÆµÛ¤ä¼ê¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤µ¤¨¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¿¿¤ËÇ÷¤ë±éµ»¤¬°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿Æ¤¬»Ò¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¡×¤ÈÀ¸Á°¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ñ£¤âÁðÍÕ¤Î±¢¤ÇÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤ËºÇ¤âÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢´ª±¦±ÒÌç¤À¤Ã¤¿¡£´ª±¦±ÒÌç¤â·è¤·¤Æ°¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤Àº¤¤Ã¤¿¤Û¤É¤ËÆß´¶¤Ç¡¢¶äÆóÏº¤¬¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£´ª±¦±ÒÌç¤Ï³»¤äÅá¤òÇä¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¶äÆóÏº¤ÎÉã¿Æ¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¶äÆóÏº¤ÎÅìµþ¤Î½»½ê¤ò¥È¥¤ËÅÏ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ×·Ñ¤®¤òÏ¢¤ìÌá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ì¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¹Ô¤¤Î»ñ¶â¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢Ì¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤ÊÉð»Î¤¿¤ë¾Ú¤ò¼êÊü¤·¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¡£¤¿¤À¡¢¾¾Ìî²È¤ËÏ¢¤ìÌá¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¶äÆóÏº¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹¬¤»¤«¤É¤¦¤«¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¤È¤³¤í¤À¡£¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤Ï¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¤¬¡Ö¸«¤Ä¤«¤ë¤Ê¡ª¡¡¶äÆóÏº¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ì¡ª¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡£°ìÊý¡¢¥È¥¤ÏÅìµþ¤ÇµÈÂôÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÊ¸¡áÆÑ¤È¤ê»Ò¡Ë