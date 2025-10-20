GENERATIONSが、8枚目のオリジナルアルバム『6IX PIECE』を12月17日にリリースする。また、あわせてティザー映像も公開された。

約1年9カ月ぶり、新体制を迎えてから初のリリースとなる今作には、2月から6カ月連続でメンバーそれぞれが楽曲をプロデュースした“PRODUCE 6IX COLORS”でのリリース作品や、新曲「PAINT」など全11曲とボーナストラックを収録。メンバー6名＝6つのPIECEが一つになった個性豊かなコンセプトアルバムとなっている。

なお、GENERATIONSは現在、全国8都市14公演をまわるアリーナツアー『GENERATIONS LIVE TOUR 2025 “6IX SENSE”』を開催中。さらに、11月21日からは映画監督 松永大司が監督を務めるグループ初のドキュメンタリー映画『GENERATIONS：The Documentary』の上映が決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）