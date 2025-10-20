ブレイザーズ期待の若手トゥマニ・カマラとシェイドン・シャープが延長契約に合意

10月20日（現地時間19日、日付は以下同）。ポートランド・トレイルブレイザーズの若手2選手が、延長契約に合意したとそれぞれの代理人が『ESPN』へ伝えた。

まず、フォワードのトゥマニ・カマラが4年8200万ドル（約123億円）、続いてガードのシェイドン・シャープが4年9000万ドル（約135億円）の高額契約へ合意となった。

203センチ99キロのカマラは、2023年のドラフト2巡目全体52位でフェニックス・サンズから指名され、同年9月のトレードでブレイザーズへ加入。キャリア2年目の昨シーズンは、78試合の出場で平均32.7分11.3得点5.8リバウンド2.2アシスト1.5スティール0.6ブロック、3ポイントシュート成功率37.5パーセント（平均1.7本成功）を記録。

昨シーズンに100スティール、50ブロックをクリアしたのはカマラを含めてリーグに7人しかおらず、ブレイザーズの選手としては2003－04シーズンのセオ・ラトリフ以来初となるオールディフェンシブチーム入りを果たした。

一方のシャープは198センチ90キロのガードで、キャリア3年目の昨シーズンに72試合へ出場し、平均18.5得点4.5リバウンド2.8アシストをマーク。

プレシーズンゲームを1勝3敗で終えたブレイザーズは、23日のミネソタ・ティンバーウルブズ戦でレギュラーシーズンが開幕。カマラとシャープは、ドリュー・ホリデー、デニ・アブディヤ、ドノバン・クリンガンとともに先発出場することが期待されている。

【動画】カマラのスティール&ブロック集、シャープのダンク集はこちら！





