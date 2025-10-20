オーストラリアのオーディオメーカー RODE（ロード）のスマートフォン向けワイヤレスマイク Wireless Microがお買い得になってますよ。公式オンラインストアの販売価格は、149ドルから99ドル（約1万5000円）と大幅セール中です。

どこでも持ち運べる超小型サイズ

Image: RODE

高性能かつ小型軽量設計が多くのクリエイターから高い支持を集めるRODEのWireless Micro。スマートフォンに直接差し込むだけで、ケーブルなしでセットアップが可能な超小型ワイヤレスマイクキットです。

Image: RODE

送信機2台、受信機1台、専用の充電ケースがセットになっています。手のひらサイズの送信機は、一体型クリップで挟むかマグネット式アタッチメントを使って、衣服のほぼどこにでも取り付けることができます。

また、ケースから取り出すだけで自動的に起動し、即座に受信機とペアリングされる機動力の高さも魅力のひとつ。思い立ったら瞬時に録音できます。

バッテリー駆動時間は最大7時間、ケースと組み合わせて最大21時間です。ケースのバッテリー容量は490mAhで、送信機2台を2回フル充電することができます。

鮮やかな新色も

Image: RODE

なお充電ポートは、USB Type-CとLightningの2種類が揃います。USB Type-Cには、レッド、オレンジ、ブルーの新色が追加され、既存のブラック、ホワイトと合わせて5色展開となります。

Source: RODE