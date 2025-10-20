【ライブレポート】星野源、6年ぶりの全国＆アジアツアーを完遂

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

星野源の、約6年ぶりの全国＆アジアツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』が、10月19日に開催された横浜・Kアリーナでの追加公演をもってファイナルを迎えた。

■「僕の音楽を聴いてください。あなたが本当にどん底に落ちたときもそこには僕がいます」

本ツアーは5月15日の名古屋・Aichi Sky Expoを皮切りに、国内9都市17公演を巡回。さらに台北、上海、ソウルを回るアジアツアーも行われ、各地で熱狂的な盛り上がりを巻き起こしてきた。そして最終日となるこの日は、星野のキャリアで初めてとなるライブビューイング『Gen Hoshino presents MAD HOPE Live in Cinemas』が実施され、日本全国47都道府県および海外15都市の映画館に生中継された。

会場が暗転し、巨大な「MAD HOPE」のロゴがステージ上に浮かび上がるなか、星野自身が脚本を手がけたボイスドラマが流れ始める。雷鳴のようなバンドサウンドが轟くとともに、ステージ中央から星野がせり上がって登場。1曲目「地獄でなぜ悪い」でライブの幕が開けた。

序盤から最新アルバム『Gen』収録の新曲を次々と披露し、凄まじい演奏を見せつけながら、「Pop Virus」「SUN」「恋」といった日本の音楽シーンに多大な影響を与えてきた楽曲で会場を湧かせる。センターステージではアコースティックギターで弾き語りも披露。星野の原点を感じさせるパフォーマンスとなった。鬼気迫るギタープレイを見せつけた「Mad Hope (feat. Louis Cole, Sam Gendel, Sam Wilkes)」や、観客とのコール＆レスポンスが沸き起こった「Star」では会場の熱気が最高潮に達し、本編ラストは「Hello Song」で締めくくられた。

アンコールでは、星野の盟友である“ニセ明”が登場。「Fake」と「Week End」の2曲を披露した。最後にふたたびステージに戻った星野は「『Gen』の中には、過去のアルバムの中には、僕がいます。僕の音楽を聴いてください。あなたが本当にどん底に落ちたときもそこには僕がいます」と語り、ラストに「Eureka」を演奏。オーディエンスとの大合唱が生まれ、感動と熱狂が交差するなか、約5ヵ月にわたる『Gen Hoshino presents MAD HOPE』ツアーはフィナーレを迎えた。深く観客に向けてお辞儀をし、「さようなら」と、万感の思いを込めて大きく手を振りながら、星野はステージをあとにした。

アルバム『Gen』のリリースを皮切りに、デビュー15周年の節目をノンストップで駆け抜けてきた星野源。11月には、主題歌「いきどまり」を提供した映画『平場の月』の公開も控えている。「MAD HOPE」のその先へ、その歩みは止まるところを知らない。

PHOTO BY 西槇太一

