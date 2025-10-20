名古屋市は、ハロウィーンの混雑による事故やトラブルを防ぐため、10月30日と31日に栄のオアシス21を閉鎖すると発表しました。

【写真を見る】名古屋･栄の｢オアシス21｣ 10月30･31日は閉鎖 ハロウィーンの混雑で事故やトラブル防ぐため… 広沢市長｢ルールに従って安心安全に楽しんで｣

（名古屋市・広沢一郎市長）

「オアシス21やヒサヤオオドオリパークでは、ハロウィーンイベントを行っていない。施設や公園のルールに従って、安心安全にハロウィーンを楽しんでいただきたい」

10月30日と31日に閉鎖されるのは、名古屋栄のオアシス21の屋上「水の宇宙船」と、地上のバスターミナルへの経路を除いた「緑の大地」です。



閉鎖時間はともに午後5時からで、水の宇宙船は翌朝10時まで、緑の大地は翌早朝まで。31日は、地下のすべての店舗が終日休業します。



混雑による事故やトラブルを防ぐため去年に続いて行われるもので、ことしは新たに31日の午後5時から翌早朝にかけて、ヒサヤオオドオリパークの一部の通路も閉鎖されます。