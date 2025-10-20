¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬Áá¤¯¤â¥ê¡¼¥°ÀïÆó·å¤ËÅþÃ£¡Ä»Ø´ø´±¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ø¤Î¡È°ÍÂ¸¡É¤òÈÝÄê¡ÖÈà¤ÎÆÀÅÀ¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£19Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè9Àá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢77Ê¬¤Ë¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ËÂà¾ì¼Ô¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤Î3Ê¬¸å¤Ë¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¥Ø¥¿¥Õ¥§¤¬2¿ÍÌÜ¤ÎÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»î¹ç¤Ï1¡Ý0¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Ø¥¿¥Õ¥§¤ËÍè¤Æ¾¡¤Ä¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¦»ÑÀª¤ò»ý¤Á¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤âÈþ¤·¤¤»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Öº£Æü¤Ï½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÎ×¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÆñÅ¨¤«¤éÄÏ¤ó¤ÀÇòÀ±¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇÁá¤¯¤â¥ê¡¼¥°Àï10¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¥¨¥ó¥Ð¥Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¹¶·â¤Ë¤ª¤±¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ø¤Î¡É°ÍÂ¸¡É¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÈà¤Ë¤È¤Æ¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¥´¡¼¥ë¤ä¥×¥ì¡¼¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë·èÄêÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÎÆÀÅÀ¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
