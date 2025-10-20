timelesz菊池風磨『Oggi』で仕事論を語る新連載スタート！「“こんな考えがあるんだ”と感じてもらえる場にしたい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの菊池風磨が自身の仕事論を余すところなく語る新連載「照れワーク」が、『Oggi』12月号（10月28日発売）よりスタートする。なお、このタイトルは菊池本人が考案した。

■連載第1回のテーマは「“はじめまして”の乗り越え方」

社会現象となった『timelesz project -AUDITION-』では、プロデューサーのような立ち振る舞いと鋭い観察力、審査員としても誠実な姿を見せた菊池。新体制となり、11月12日にはシングル「Steal The Show / レシピ」がリリースされる他、年末年始には京セラドーム大阪と東京ドームでの公演が予定されるなど、グループが巻き起こす旋風は止まらない。

そんなtimeleszを牽引する菊池が、毎回様々な角度から仕事への向き合い方を語る。

連載第1回のテーマは「“はじめまして”の乗り越え方」。アイドルとしてステージに立つことはもちろん、バラエティ番組やドラマ、CMなど、様々なフィールドで活躍中の菊池。「プライベートでの“はじめまして”は、実はとても苦手。でも、仕事だと大丈夫なんですよね」と語る菊池のコミュニケーション術とは…？ 実際に日々忙しく働く人々が参考にできる方法ばかりで必見。

また、取材時も“はじめまして”の現場。長時間のインタビューにもかかわらず、菊池流のコミュニケーション術を取り入れながら真摯に答える姿が印象的だった。

■菊池風磨が表紙の特別版も発売

誌面ではジャケットスタイルでの色気溢れるカットから、ニット姿でおどけてみせる笑顔の姿まで、12カットを収録。

インタビューもたっぷり掲載。働く『Oggi』世代と同じ30歳となった現在の心境や、「重めの悩みができた時、どうする？」「仕事における座右の銘とは？」「体づくりはどうしてる？」といった仕事観を探る一問一答、今月の格言までを聞く。

また、菊池が黒ジャケットをさらりと着こなし、大人っぽい表情が印象的なカットが表紙の特別版も同時発売となる。

メイン写真：『Oggi』12月号特別版表紙

■timelesz菊池風磨 コメント