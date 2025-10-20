　20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1480円高の4万9040円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万8970.4円に対しては69.60円高。出来高は3万7853枚となっている。

　TOPIX先物期近は3239ポイントと前日比66.5ポイント高、現物終値比4.91ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49040　　　　 +1480　　　 37853
日経225mini 　　　　　　 49045　　　　 +1485　　　517908
TOPIX先物 　　　　　　　　3239　　　　 +66.5　　　 34370
JPX日経400先物　　　　　 29215　　　　　+620　　　　3084
グロース指数先物　　　　　 718　　　　　 +16　　　　5134
東証REIT指数先物　　　　　1932　　　　　　+4　　　　 252

株探ニュース