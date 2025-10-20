日経225先物：20日正午＝1480円高、4万9040円
20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比1480円高の4万9040円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万8970.4円に対しては69.60円高。出来高は3万7853枚となっている。
TOPIX先物期近は3239ポイントと前日比66.5ポイント高、現物終値比4.91ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49040 +1480 37853
日経225mini 49045 +1485 517908
TOPIX先物 3239 +66.5 34370
JPX日経400先物 29215 +620 3084
グロース指数先物 718 +16 5134
東証REIT指数先物 1932 +4 252
株探ニュース
