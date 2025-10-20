三上悠亜、制服脱いで接客で美ボディあらわ コンビニ店員グラビアにネット衝撃「ガンガン攻めてるな」「すごくイイ顔」
タレントの三上悠亜が、発売中の漫画誌『ヤングガンガン』の表紙＆巻頭グラビアに登場。コンビニ店員姿のグラビアを披露しており、ネット上で話題となっている。
【写真】えちえち！コンビニ店員グラビア 制服脱いで接客する三上悠亜
これは漫画『玉川さん 出てました？』のコラボグラビアで、三上はコンビニ店員姿で大胆ボディを披露。制服を脱いで接客する様子や、ランジェリー姿などを見ることができる。
この姿にファンは「こんな可愛い子がバイトしたコンビニに毎日通いたい」「ガンガン攻めてるなー」「すごくイイ顔してるよ」などの声をあげている。
■『玉川さん 出てました？』あらすじ
人気AV女優・美やま ゆりが電撃引退を発表。
彼女の大ファンであるコンビニ店長・敷島は絶望していた！
そんな最中バイトの面接にやってきたのは、美やま ゆりに激似の玉川さん！
本人かどうか聞いてみたい……「玉川さん 出てました?」と聞いてみたい!!
でもこの大コンプラ時代にそんなこと聞けるはずもなく……。
果たして玉川さんの正体は……!?
