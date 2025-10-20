『ラブ トランジット』シーズン3初回から波乱の展開 元恋人“X”の態度に不満爆発「めちゃくちゃ怒ってる」
Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組の最新作『ラブ トランジット』シーズン3が、16日午後8時から第3話まで配信された。今シーズンは全8話構成となり、初週は第1話から第3話までの計3話を一挙配信。参加者10人による共同生活が開始された第1話の模様を、場面写真とともに振り返る。
【写真】初回から女性メンバーが大号泣
参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。スタジオMCは川島明（麒麟）、指原莉乃、長谷川忍（シソンヌ）が続投し、新たにホラン千秋が加わった。
今回の参加者は、ミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人。約1ヶ月間のホカンス生活を通して、さまざまな想いが交錯するなか、葛藤しながらも自分自身の想いと真剣に向き合う参加者たち。彼らの考え抜いた想いの先にある未来とは──。
ホカンス生活には、いくつかの特別なルールが設けられている。職業・年齢は指示があるまで公表禁止、自分のX（元恋人）についての言及禁止、ディナーは全員で囲むのが基本ルール（仕事に行くことも可）、そしてDVDルームのカードキーを渡される。
この「DVDルーム」には、参加者がホカンスに入る前に撮影されたインタビュー動画が保管されており、各人がホカンス中に一度だけ、1人分のみ視聴できるという新ルールも登場した。
初回エピソードでは、参加者たちの緊張した初顔合わせが描かれる。キューブを水に溶かし、復縁か新しい恋かの希望が問われる場面で、赤色（復縁希望）を選んだのは3人、白色（新しい恋希望）を選んだのは7人だった。
そして“Xが書いた紹介文”の発表が行われ、しおり、ミク、ユウマの3人が読み上げを担当。ユウマが読み上げた手紙の内容は、「あなたと破局することになった事件をいまだに受け入れられていません」というもの。具体的な描写こそなかったものの、別れのきっかけが穏やかでなかったことをうかがわせる内容で、スタジオは「ユウマが何をしたのか」と騒然となった。
その後、ホカンスメンバー全員で買い出しに出かけ、カレー作りを通して共同生活がスタート。みゆうとイッセイがホカンス参加前からの友人関係であることも明らかになった。そんななか、ひろきがDVDルームのカードキーを使用し、ユリのインタビュー映像を視聴。徐々に互いの過去が明らかになっていく。
さらに、“指令メール”として「Xとの思い出デート」という新ミッションが発表。女性メンバーが過去に元恋人と訪れた場所を再現し、男性メンバーは別の相手とそのデートを体験するという企画で、複雑な感情が入り混じる展開となった。
ゆうや・みゆうは公園お散歩デート、ユウマ・ユリは伊豆ドライブデート、ひろき・ミクは浅草デート、ヒロ・ひなこはアミューズメントパークデート、イッセイ・しおりは水族館デートへ。ユリはユウマに、Xとの別れのきっかけを尋ねた。
そして、ユウマの元恋人がしおりであることが判明。しおりはユウマに対して、現在も怒りを抱えている様子を見せる。それぞれ思い出デート終了後、ラウンジで会話する2人。しおりはユウマとの破局原因について話し合う時間がなかったことに「めちゃくちゃ怒ってる」「正直がっかりした」と不満をぶつけた。
さかのぼること、共同生活開始前の再会の日――ユウマとしおりの過去とは。
