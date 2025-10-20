浮気＆修羅場…不穏な破局原因が連発で女性たちは新しい恋へ 『ラブ トランジット』シーズン3第2話振り返り
Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組の最新作『ラブ トランジット』シーズン3が、16日午後8時から第3話まで配信された。今シーズンは全8話構成となり、初週は第1話から第3話までの計3話を一挙配信。初回から、なにやら不穏な別れだったことを予感させたX（元恋人）たちの過去が明らかになる第2話の模様を、場面写真とともに振り返る。
【写真】初回から女性メンバーが大号泣
参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。スタジオMCは川島明（麒麟）、指原莉乃、長谷川忍（シソンヌ）が続投し、新たにホラン千秋が加わった。
今回の参加者は、ミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人。約1ヶ月間のホカンス生活を通して、さまざまな想いが交錯するなか、葛藤しながらも自分自身の想いと真剣に向き合う参加者たち。彼らの考え抜いた想いの先にある未来とは──。
初回で明かされていた復縁希望者1人目はユウマだった。ユウマに怒り心頭のしおりだったが、破局原因が判明する。ユウマの家で2人が一緒にいる際、元カノが突然突撃。ユウマが元カノをかばい、出ていったしおりのこともそのまま放置したという。その出来事から、しおりは「もしかして自分こそが浮気相手だった？」と疑惑を抱くことに。しかも、それ以降は番組の参加依頼が来るまで一切連絡がなかったという。
そんななか、しおりは新しい恋へと踏み出そうと、ヒロを誘って食品サンプル作りデートへ。ヒロに暗に第一印象から好意を抱いていることを伝える。
今回から職業が公開。ヒロは経営者、ゆうやは不動産営業、ユウマはモデル・俳優、ひろきは会社員、イッセイは格闘家・トレーナー、ミクはモデル、しおりは俳優、みゆうはSNSマーケティング、ひなこは会社員、ユリはバックパッカーであることを互いに発表した。また、カードゲームの罰ゲームでユリがヒロをラウンジに誘い、デートを約束する。
Xチャットルームでは、ヒロと思い出デートでペアとなったひなことヒロのXとのやり取りが映し出される。そして初日にさかのぼり、Xが書いた紹介文をヒロが発表するシーンも登場。ひなこに「復縁希望なのでは？」と問われるみゆうだが否定。みゆうのキューブは新しい恋を希望する白で、3年2ヶ月交際、別れて10ヶ月経過したヒロとみゆうの破局原因がヒロの浮気であることが明らかになる。
夜、年齢も公開。しおりは32歳、ヒロは26歳というギャップのある事実にメンバーは大盛り上がり。ミクがゆうやをラウンジに誘い、デートを約束する。実は初日からゆうやが気になり、メールを送っていたらしく、2人はアスレチックデートへと向かう。
