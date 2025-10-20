男性メンバーがモテまくり“キング”状態で王国建設 『ラブ トランジット』シーズン3第3話振り返り
Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組の最新作『ラブ トランジット』シーズン3が、16日午後8時から第3話まで配信された。今シーズンは全8話構成となり、初週は第1話から第3話までの計3話を一挙配信。新たな元X（恋人）の組み合わせと破局理由が明らかになった第3話の模様を、場面写真とともに振り返る。
【写真】初回から女性メンバーが大号泣
参加者は交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人たち。一度別れた恋人たちが再会し、約1ヶ月間ホテルでのホカンス生活を通して、過去の恋や新たな出会いの間で揺れ動く姿を描く。スタジオMCは川島明（麒麟）、指原莉乃、長谷川忍（シソンヌ）が続投し、新たにホラン千秋が加わった。
今回の参加者は、ミク、みゆう、しおり、ひなこ、ユリ、ヒロ、ひろき、イッセイ、ゆうや、ユウマの10人。約1ヶ月間のホカンス生活を通して、さまざまな想いが交錯するなか、葛藤しながらも自分自身の想いと真剣に向き合う参加者たち。彼らの考え抜いた想いの先にある未来とは──。
格闘家のイッセイのキューブは、復縁希望を意味する赤。イッセイがDVDルームのカードキーを使用し、視聴したのはホカンス参加前に撮影されたミクの動画で、イッセイのXはミクだった。格闘家のイッセイを支えてきた家族が、プライベートでの過ごし方を心配し、度々イッセイと衝突。恋人のミクも間に挟まれ、さまざまなことに疲れ果てて破局したという。
ミクはゆうやとアスレチックデートで和やかに過ごし、さらにヒロと湘南の海デートへ。ヒロは「気持ちはミクに向いているかも」と好意を伝える。そんななか、裏ではしおりがみゆうから、X（ヒロ）との破局は浮気が原因だと聞かされる。みゆうは新しい恋に踏み出そうと、ゆうやとキャンドル作りデートへと向かう。
その後、メンバー全員で春祭りへお出かけ。スーパーボールすくい対決に勝利したひろきが、星空デートにユリを指名。ひろきのキューブは新しい恋を希望する白。ひろきはユリに初日から好意を抱いており、これによって全Xの組み合わせがオープンとなった。ひろきとユリの星空デートでは、満天の星の下でひろきがユリへの想いを告白する。
ユウマとしおりは公園で破局の原因について、当時の心境を語り合う。涙するしおりだが、言い分はすれ違ったままで…。一方、ミクといい雰囲気のヒロは、ひなこ、ユリからも好意を抱かれていてモテモテの一強状態。スタジオからも「広キングダム」と驚かれるほど。ユリはヒロを誘い、アートデートへと向かう。ユリに想いを伝えたばかりのひろきは意気消沈する。
ここでシーズン3から初登場となるAI相性診断デートが行われることに。10人の参加者たちは、それぞれAIから投げかけられる「Xに関する質問」に回答。回答結果から、相性診断のスコアが85ポイント以上を獲得した参加者同士にのみ、次なるデートの待ち合わせ場所が知らされる。
