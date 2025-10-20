¸øÌÀ¡¦ÀÆÆ£ÂåÉ½¡ÖµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ï¾®Áªµó¶è30¡¦ÈæÎã20¤¬ÂÅÅö¡×¡¡°Ý¿·¼çÄ¥¤Î¡ÖÈæÎã50µÄÀÊºï¸º¡×¤Ï¡ÖÍðË½¡×¤ÈÈãÈ½
¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï20Æü¡¢ÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·Äó°Æ¤·¤¿¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÄê¿ô1³äºï¸º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½°µÄ±¡¤ÎÄê¿ôºï¸º¤ÎµÄÏÀ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢°Ý¿·¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤¬Äó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈæÎã¶è¤Î50µÄÀÊºï¸º¡×¤Ï¡ÖÍðË½¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
ÀÆÆ£»á¤Ï¡¢¸½¹Ô¤Î¾®Áªµó¶èÈæÎãÂåÉ½À©¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î¹ñ²ñ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÌ±°Õ¤Î½¸Ìó¤ò²Ì¤¿¤¹¾®Áªµó¶è¡×¤È¡ÖÌ±°Õ¤ÎÈ¿±Ç¤ò¤¹¤ëÈæÎã¶è¡×¤ËÌò³ä¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ñ²ñ¤ÇÄ¹»þ´ÖµÄÏÀ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¾®Áªµó¶è¤ÈÈæÎã¶è¤ÎµÄÀÊ¤¬3¡§2¤È¤Ê¤Ã¤¿»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÀÆÆ£»á¤Ï¡¢¡Ö50µÄÀÊºï¸º¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¾®Áªµó¶è30¡¢ÈæÎã¶è20¤Îºï¸º¤¬ÂÅÅö¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡ÖÈæÎã¶è¤Î¤ß50ºï¸º°Æ¤Ï¡Ê¾®Áªµó¶èÈæÎãÂåÉ½À©Æ³Æþ¤ÎºÝ¤Î¡Ë´ðËÜÍýÇ°¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ì±°Õ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤¤¤¦º£¤Î»þÂå¤ÎµÕ¤ò¹Ô¤¯¤â¤Î¤À¡£¾¯¿ô°Õ¸«¤ÎµÛ¤¤¾å¤²¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Äê¿ôºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁªµóÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¦Ì±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤òÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ´Ö¤À¤±¤Ç·è¤á¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÍðË½¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Á´ÅÞ¤¬»²²Ã¤¹¤ë³ÆÅÞ¶¨µÄ²ñ¤ÇÃúÇ«¤Ë¶¨µÄ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£