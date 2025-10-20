Travis Japan松田元太、憧れのガンバ大阪・宇佐美貴史に感動 中村海人は実家訪問で“推し部屋”を目撃
7人組グループ・Travis JapanがMCを務める、20日放送のフジテレビ系サッカーバラエティー『けるとめる』（毎週月曜 後11：00）に、松田元太が憧れる宇佐美貴史選手が登場する。天才と言われるゆえんが丸わかり（!?）宇佐美選手の母が実況をつける「お母さん実況」を開催する。
【場面カット】FC東京のユニコーデを考案 本気バトルするTravis Japan
「お母さん実況」とは、食事、洗濯、送迎など一手に担う母親たちが、現役選手、選手OBの少年サッカー時代などの映像を見ながらアナウンサーとなり我が子の映像に実況をつけていく企画。母親だからこその目線から飛び出すコメントを大切に、愛情たっぷりに届ける。
記念すべき「お母さん実況」初回は、クラブ史上最高傑作とも呼び声高いガンバ大阪のキャプテン・宇佐美選手とお母さんがVTRで登場。誰もが知るプレイヤーの登場にスタジオのTravis Japanも盛り上がる中、ひときわ目を輝かすメンバーの姿が――。
それは、「ずっと見てきた選手！初めて言うけど、宇佐美選手に憧れて小さい頃から7番つけていた！」と語る松田。日本代表として27試合出場し、現在もクラブの要として活躍する宇佐美選手のこれまでの軌跡を貴重映像とともに振り返る。今回、宇佐美選手のお母さんが実況をつける様子を見守ることになった中村海人。“かわいい”を連発するお母さんの、宇佐美選手への愛に翻弄（ほんろう）される（!?）。
宇佐美選手の実家を訪ねた中村がまず目にしたのは、大量の宇佐美選手グッズや歴代のスパイクなどで埋め尽くされた“推し部屋”。その中にはたくさんのDVDもあり、宇佐美選手が出場した試合のほか、出演したバラエティー番組、情報番組をダビングしたものだという。このことを初めて知った宇佐美選手は「そんな残し方してんねや、ちゃんとしてんな」と感慨深げ。
今回は、お母さんが大事に保存し続けたお宝映像の中から厳選に厳選を重ねた3つの試合に実況をつけることに。宇佐美選手が人生で初めて出場した実戦形式での試合、天才っぷりに拍車がかかる小学校6年生で出場した京都予選準決勝、昨年行われたガンバ大阪vs北海道コンサドーレ札幌の試合を見ながら実況に挑戦する。
後日、お母さんの実況VTRを見た宇佐美選手は「僕としても新鮮でありがたい。当日の思い出についてコミュニケーションを取ることがなかったから、プレーに対しての感想と、母親としての気持ちを聞けるいい機会だった」と振り返り、「さすが母親やなと思いましたね」と笑顔に。すてきな親子愛を見守った松倉海斗は「お母さんが小さい頃から見てたからこそできる実況だった。愛を感じた」とコメントした。
【場面カット】FC東京のユニコーデを考案 本気バトルするTravis Japan
「お母さん実況」とは、食事、洗濯、送迎など一手に担う母親たちが、現役選手、選手OBの少年サッカー時代などの映像を見ながらアナウンサーとなり我が子の映像に実況をつけていく企画。母親だからこその目線から飛び出すコメントを大切に、愛情たっぷりに届ける。
それは、「ずっと見てきた選手！初めて言うけど、宇佐美選手に憧れて小さい頃から7番つけていた！」と語る松田。日本代表として27試合出場し、現在もクラブの要として活躍する宇佐美選手のこれまでの軌跡を貴重映像とともに振り返る。今回、宇佐美選手のお母さんが実況をつける様子を見守ることになった中村海人。“かわいい”を連発するお母さんの、宇佐美選手への愛に翻弄（ほんろう）される（!?）。
宇佐美選手の実家を訪ねた中村がまず目にしたのは、大量の宇佐美選手グッズや歴代のスパイクなどで埋め尽くされた“推し部屋”。その中にはたくさんのDVDもあり、宇佐美選手が出場した試合のほか、出演したバラエティー番組、情報番組をダビングしたものだという。このことを初めて知った宇佐美選手は「そんな残し方してんねや、ちゃんとしてんな」と感慨深げ。
今回は、お母さんが大事に保存し続けたお宝映像の中から厳選に厳選を重ねた3つの試合に実況をつけることに。宇佐美選手が人生で初めて出場した実戦形式での試合、天才っぷりに拍車がかかる小学校6年生で出場した京都予選準決勝、昨年行われたガンバ大阪vs北海道コンサドーレ札幌の試合を見ながら実況に挑戦する。
後日、お母さんの実況VTRを見た宇佐美選手は「僕としても新鮮でありがたい。当日の思い出についてコミュニケーションを取ることがなかったから、プレーに対しての感想と、母親としての気持ちを聞けるいい機会だった」と振り返り、「さすが母親やなと思いましたね」と笑顔に。すてきな親子愛を見守った松倉海斗は「お母さんが小さい頃から見てたからこそできる実況だった。愛を感じた」とコメントした。