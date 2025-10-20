超特急、『Mステ』初出演決定へのメンバーリアクション動画公開「永久保存版すぎる」「涙なしでは見れない」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急が19日、グループ公式Xを更新。24日放送のテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』（後9：00）への出演決定をメンバーへ報告するサプライズ動画を公開した。
【動画】喜びを噛みしめる姿に涙…『Mステ』出演が決定し笑顔の超特急
公式SNSは、「メンバーに出演発表した際のサプライズ動画をお届け！」とつづり、メンバー全員が映る1分2秒の動画を添えた。
動画では、冒頭でマネージャーが「10月24日、今年、Mステ決まりました！」と発表。メンバーは、両手を上げたり拍手をしたり、帽子を取ってお辞儀をしたり、個性あふれる反応で喜びを噛み締めた。
タカシは思わずしゃがみ込み、その様子を見た“相方”シューヤは、すかさず駆け寄り肩を組んで喜びを分かち合った。そのほほ笑ましい様子を見たタクヤは、カメラマンに「あの2人に寄ってください」と伝えるなど、初出演への想いとメンバー愛があふれる動画となっている。
ファンからは、「9人それぞれの反応がその人らしくて最高です」「シューヤくんがタカシくんに駆け寄ってるのみて更に泣いた」「涙なしでは見れない」「永久保存版すぎる」「長い長い道のりを諦めずに歩んできた結果って感じがしてうれしい」といった声が寄せられている。
同グループは、メインダンサー・カイ、リョウガ、タクヤ、ユーキ、マサヒロ、アロハ、ハルと、バックボーカル・タカシ、シューヤによるメインダンサー＆バックボーカルグループ。 2011年12月に結成し、12年6月にシングル「TRAIN」でインディーズデビューを果たした。約14年間の活動を経ての初出演となる。
