【ブンデスリーガ】マインツ3−4レヴァークーゼン（日本時間10月18日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】背中から落下した瞬間

マインツに所属する日本代表のMF佐野海舟が、空中戦でバランスを崩し背中から落下。危険なプレーにファンから心配の声が寄せられた。

日本時間10月18日にブンデスリーガ第7節が行われ、マインツはホームでレヴァークーゼンと対戦。佐野に対する危険なプレーがノーファウル判定され、観客からブーイングが沸き起こったのが、マインツが0ー2と追いかける展開で迎えた30分だ。

佐野はレヴァークーゼンのクリアボールをFWクリスティアン・コファネと競り合おうとジャンプ。しかし、この試合で2点目を決めた19歳のストライカーは佐野と競り合わず、ジャンプした日本代表MFの下に潜る形となった。

空中でジャンプをしていないコファネと接触した佐野はバランスを崩して背中から落下。腰を抑えてその場で悶絶した。

レフェリーによってはファウルと判断してもおかしくない危険なプレーだったが、主審は笛を吹かず。これに対してマインツのサポーターは盛大なブーイングを浴びせ、ボー・ヘリクセン監督も抗議を行った。

ABEMAで解説を務めた鄭大世氏は「あれはファウルを取ってあげないと危ないですよね」と、主審の判定に苦言を呈していた。

この場面はABEMAのコメント欄やSNSでも話題を集め、ファンからは「危ねぇだろ」「これカード出ないの？」「佐野大丈夫か？」「佐野が痛がるのはよっぽど」「そりゃ監督も文句言いたくなるわ」と心配の声が寄せられた。

一時はその場に倒れ込んだ佐野だったが、幸いにも大事には至らず、そのままピッチに立ってプレーを続けた。

なお、試合は激しい打ち合いの末にレヴァークーゼンが4ー3で接戦を制している。

（ABEMA／ブンデスリーガ）