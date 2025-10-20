上皇后美智子さまがきょう、誕生日を迎え、天皇ご一家や皇族方がお住まいを訪問されました。

上皇后さまが91歳の誕生日を迎え、きょう午前11時すぎ、天皇皇后両陛下がお住まいの仙洞御所をあいさつのため訪問されました。

これに先立ち、長女・愛子さまもお祝いに。ピンク色の帽子とドレス姿で、車の窓を開けて笑顔で手を振られました。

また、▼秋篠宮家の次女・佳子さま、▼常陸宮ご夫妻、▼三笠宮家の瑶子さま、▼高円宮妃久子さまもお祝いに訪れました。

秋篠宮ご夫妻は京都府で国際会議の開会式にのぞまれ、悠仁さまは大学の授業と重なっているため、別の機会にお祝いの気持ちを伝えられるということです。

きょう91歳になった上皇后さまは、この1年、展示会や公園などに足を運んだほか、静養先の長野県軽井沢町で上皇さまとキャベツ畑の散策を楽しまれました。

9月には、悠仁さまの成年式後に行われたお祝いの夕食会に出席し、孫・悠仁さまの成長ぶりを頼もしく思われたということです。

側近によりますと、上皇后さまは午後になると微熱が出る症状が続いていて、上皇さまとお互いの体調を気遣いながら、御用地内で軽い運動を続けられています。