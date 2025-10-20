ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦

○ ブルージェイズ 6 − 2 マリナーズ ●

＜現地時間10月19日 ロジャース・センター＞

アメリカン・リーグの優勝決定シリーズ第6戦が19日（日本時間20日）に行われ、あとがないブルージェイズが本拠地で快勝。同シリーズの対戦成績は3勝3敗となり、ナショナル・リーグ王者のドジャースが待つワールドシリーズ進出の行方はあすの第7戦（ロジャース・センター）に持ち込まれた。

ブルージェイズ打線は2回、敵失絡みで好機を作り、7番・バーガーの右前適時打で先制。続くカイナーファレファのボテボテの三ゴロもラッキーな適時内野安打となり2点目を加えた。

3回は再びバーガーが、今ポストシーズン2号の右越え2ランを放ち4−0。5回は3番・ゲレロJr.が今ポストシーズン6号となる豪快な左越えソロを放ち、場内の盛り上がりは最高潮に達した。

3点差に詰め寄られた7回は、再び敵失絡みで6点目。投げては新人右腕のイェサベージが6回途中2失点と好投し、今ポストシーズン2勝目（1敗）を手にした。

一方、球団初のワールドシリーズ進出に王手をかけているマリナーズは、3失策を記録するなど野手陣がミスを連発。打っても3併殺を喫するなど攻守ともに精彩を欠いた。