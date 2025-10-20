timelesz菊池風磨、仕事論を語る新連載スタート 初回は「“はじめまして”の乗り越え方」
【モデルプレス＝2025/10/20】timelesz（タイムレス）の菊池風磨が、ファッション誌「Oggi」12月号（10月28日発売）に出演。今号より、仕事論を語る新連載「照れワーク」がスタートする。初回は「初対面の人とのコミュニケーション術」について語っている。
【写真】菊池風磨の美腹筋
「きっと、『Oggi』読者のみなさんも大変なことや責任ある仕事が増えてくるタイミングですよね？僕の連載は、そんなみなさんの息抜きになったり、“こんな考えがあるんだ”と感じてもらえる場にしたいと思っています」。今号より、菊池が自身の仕事論を余すところなく語る新連載「照れワーク」がスタート。このタイトルは菊池本人が考案した。
社会現象となった「timelesz project -AUDITION-」では、プロデューサーのような立ち振る舞いと鋭い観察力、審査員としても誠実な姿を見せた菊池。新体制となり、11月12日にはシングル『Steal The Show／レシピ』がリリースされるほか、年末年始には、京セラドーム大阪と東京ドームでの公演が予定されるなどグループが巻き起こす旋風は止まらない。そんなグループを牽引する菊池が、毎回さまざまな角度から仕事 への向き合い方を語る。
連載第1回目のテーマは、「“はじめまして”の乗り越え方」。菊池は、アイドルとしてステージに立つことはもちろん、バラエティ番組やドラマ、CMなど、さまざまなフィールドで活躍している。「プラベートでの“はじめまして”は、実はとても苦手。でも、仕事だと大丈夫なんですよね」と語る菊池のコミュニケーション術とは。実際に日々忙しく働く人々が参考にできる方法が掲載されている。
また、取材時も“はじめまして”の現場。長時間のインタビューにも関わらず、菊池流のコミュニケーション術を取り入れながら真摯に答えてくださる姿が印象的だったという。
さらに、誌面ではジャケットスタイルでの色気溢れるカットから、ニット姿でおどけてみせる笑顔の姿まで12カットを収録。インタビューもたっぷり掲載。働く『Oggi』世代と同じ30歳となった現在の心境や、「重めの悩みができた時、どうする？」「仕事における座右の銘とは？」「体づくりはどうしてる？」といった仕事観を探る一問一答、今月の格言まで。菊池の魅力を存分に知ることができる。そして、菊池さんが黒ジャケットをさらりと着こなし、大人っぽい表情が印象的なカットが表紙の特別版も同時発売となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
