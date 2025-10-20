日向坂46河田陽菜、ランジェリー姿にドキッ 2nd写真集先行カット11弾公開【テイクオフ】
【モデルプレス＝2025/10/20】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、先行カット第11弾が公開された。
【写真】日向坂46河田陽菜、ランジェリーカット公開
先行カット第11弾は、コペンハーゲンのぬくもり溢れるおしゃれなホテルの一室で無防備なリラックスタイムを過ごすカット。いつもより背伸びしたワインレッドのランジェリー姿に、思わずドキッとしてしまうような1枚に。カメラを向けると照れ隠しで口をキュッとすぼめる表情を見せている。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
◆河田陽菜、キャンピングカーで満面の笑み
◆河田陽菜、2nd写真集「テイクオフ」
