三田友梨佳アナ、父の職業明かし共演者驚き「超有名」「とんでもないお嬢様」
【モデルプレス＝2025/10/20】元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活躍する三田友梨佳が18日、テレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（毎週土曜深夜0：55〜）に出演。父の職業を明かす場面があった。
【写真】三田友梨佳アナ、豪華手作り弁当
この日、MCの博多華丸・大吉の博多大吉は「三田さん、言われても答えようがないと思いますが、とんでもないお嬢様じゃないですか？」「明治座の…」と三田アナに質問。すると、三田アナは、歌舞伎やコンサートが行われる会場としてお馴染みの明治座について「一応父が経営しています」と告白した。
同じくMCの松岡昌宏は、驚きを隠せない様子で「何で知ってるんですか？」と大吉に質問。大吉が「超有名」と笑顔で答えると、三田アナは「そんなことないです！」と謙遜しつつも「父の話をテレビでしたの初めて」と語っていた。
三田アナは、2011年にフジテレビに入社。2023年、産休のため約4年にわたりメインキャスターを務めていた同局系情報番組「Mr.サンデー」（毎週日曜22：00〜23：15）を卒業し、同年に退社している。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
