“本格演技初挑戦”BE:FIRST・JUNON、役との共通点は「根はいい子」キャストからツッコミ飛ぶも強調「覚えておいてください」【WIND BREAKER／ウィンドブレイカー】
【モデルプレス＝2025/10/20】BE:FIRST（ビーファースト）JUNON（ジュノン）が10月20日、水上恒司主演の映画「WIND BREAKER／ウィンドブレイカー」（12月5日公開）キックオフイベントに出席。演じたキャラクターとの共通点で笑いを誘う場面があった。
【写真】実写映画「WIND BREAKER」キャスト爆風で迫力満点の登場シーン
JUNONは本作で本格的な演技に初挑戦。水上、木戸大聖、綱啓永らキャストが演じたキャラクターとの共通点を答える中で、荒くれものの杉下京太郎役を演じたJUNONは「共感するところは…意外とちょっと自分と違くて学びになるところはあったんですけど、強いて言うなら“根はいい子”なところですかね？」と発言。ほかキャストから「いや？自分で言う？」「言わないね、普通はね」とツッコミを受ける中、「いい子なところは共感できるなと。覚えといてください」と強調し、笑いを誘っていた。
本作は、2021年「マガジンポケット」での連載開始から、若い世代を中心に反響を集め、翌年には「全国書店員が選んだおすすめコミック2022」受賞、2024年にはTVアニメ化すると各配信サービスで視聴ランキング上位を席巻し、2025年4月期には早くもTVアニメ第2期が放送。1人ぼっちだった主人公が仲間との絆を得て力強く成長していく姿、彼を取り巻くキャラクター勢も魅力にあふれ、わずか4年で世界累計発行部数1000万部を突破した人気漫画。さらに舞台化、ゲーム化とその人気ぶりがますます加速を続けている。主題歌はBE:FIRSTの新曲「Stay Strong」に決定している。（modelpress編集部）
◆JUNON、役との共通点は「根がいい子」
◆水上恒司主演「WIND BREAKER」
