大原優乃、へそチラリ白コーデに視線集中「天使みたい」「可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/10/20】女優の大原優乃が10月18日、自身のInstagramを更新。へそ出しスタイルで美しいウエスト披露した。
【写真】大原優乃「天使みたい」へそ見せ白コーデ
大原は「ar 創刊30周年イベント『どっきゅんフェスティバル』ゲスト出演させていただきました」とつづり、雑誌「ar」（主婦と生活社）の創刊30周年イベントで着用した衣装姿を公開。ニット地らしき白のセットアップに薔薇が印象的な白いネクタイを合わせ、トップスの裾からは引き締まった美しいウエストを覗かせた。
この投稿に、ファンからは「白の衣装が可愛すぎる」「良い笑顔」「天使みたい」「薔薇のネクタイ似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆大原優乃、引き締まったウエスト披露
◆大原優乃の投稿に反響
