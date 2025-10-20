面白いパンみーーーっけ！！！【ファミマ】食べ逃したくない「新商品」

【ファミリーマート】の一風変わった「新商品」に注目！ 表・裏で異なる食感や風味を楽しめる、嬉しいパンが新登場。同時に食べ比べできて、お腹も心も満たされそうです。今回は朝食にもおやつにもぴったりなメロンパン & アップルパイをピックアップ。自分へのプチご褒美としても美味しく食べられそう。

食べ応えのありそうな「デニッシュメロンパン × クイニーアマン」

デニッシュメロンパンをひっくり返すと、クイニーアマンになっているこちらのパン。公式サイトによれば「バター風味のビスケット生地をかけた」とのことで、シンプルながらコクのある味わいが楽しめそうです。生地はふっくらとしていて、おやつにはもちろん、朝食にもぴったりな食べ応えも感じられそう。

2つの食感が楽しめる贅沢感も！

「デニッシュメロンパン × クイニーアマン」の底面は、公式サイトによると「発酵バター風味のあめを敷いて焼き上げました」とのこと。香ばしく甘い味わいが良いアクセントになっていそうです。@ftn_picsレポーターHaruさんも「ビスケット生地のさっくり食感＆クイニーアマンのカリカリ食感の組み合わせが最高！！」と絶賛。普通のメロンパンでは味わえない満足感が期待できそうです。

ダイスとジャムを合わせた「アップルパイタルト × クイニーアマン」

アップルパイ好きにおすすめしたいこちらも、ひっくり返すとクイニーアマンが楽しめるパン。天面は網目模様の本格派な見た目に仕上がっており、ご褒美感のある一品が味わえそうです。公式サイトによれば「りんごダイスとりんごジャム」を合わせており、フルーティーで華やかな風味も相まって、朝食にも食べやすいかも。

りんごと好相性なはちみつフレーバー入り

「アップルパイタルト × クイニーアマン」も同じく、底面に発酵バター風味のあめが敷かれており、公式サイトによるとこのあめには「はちみつフレーバーを加え、奥行きのある味わいと「カリほろっ」とした食感」を楽しめるようになっているのだとか。アップルパイ好きな人はぜひお見逃しなく。

