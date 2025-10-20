シント＝トロイデンMF松澤海斗が加入後初ゴール

今夏の移籍市場でJ2リーグのV・ファーレン長崎からベルギー1部シント＝トロイデンに移籍したMF松澤海斗が、現地時間10月19日に行われた第11節のアンデルレヒトとの上位対決で加入後の初ゴールを記録した。

シント＝トロイデンは日本代表DF谷口彰悟をはじめ、GK小久保玲央ブライアン、DF畑大雅、MF山本理仁、FW後藤啓介の5選手が先発出場した。前半19分までに両チームが点を取り合い、1-2と1点ビハインドで迎えた後半23分に松澤は投入される。

そして投入から8分後、ペナルティエリア内の左サイドでボールを受けた松澤は巧みなターンでDFを外して右足でファーサイドへ鋭いシュートを突き刺した。エリア内で相手を巧みなステップでかわして絶妙なコースへ蹴りこんだシュートは2-2の同点に戻す貴重なゴールとなった。

DAZN公式Xが「初ゴールは見事なゴラッソ」と綴り公開すると、SNSでは「いつか代表に呼ばれる」「海斗らしいゴール」「完璧だわ」「ゴラッソ過ぎる」「NEXT三笘」「すごいな」「代表の左サイドアタッカーに呼んで欲しい」「キレキレだよ」「えぐい」「ついに！！うめえな！」「ベルギー初ゴールおめでとう」「嬉しいニュース」「素晴らしい」とゴールを待っていたサポーターからのコメントが集まった。

また、クラブは公式HPでゴールを決めた松澤のコメントも動画で紹介。英語で「So happy thank you so much. Thank you for your support. Thank you(とても嬉しいよ、ありがとう。応援ありがとう。ありがとう)」と3度感謝のコメントを述べた後、最後はイタリア語で「Ciao（またね）」と締めくくっている。こちらの動画にも「初ゴールおめでとう」と多くの祝福の声が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）