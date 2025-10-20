元ＮＨＫ解説委員でジャーナリストの岩田明子氏が２０日フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）に生出演した。

番組では、自民党と日本維新の会が連立を協議している問題で、首相補佐官に維新の遠藤敬国対委員長を起用する案が浮上していることを報じた。

遠藤氏は秋田犬保存会会長も務め、２０１８年平昌五輪フィギュアスケート女子金メダルのザギトワに秋田犬マサルを贈呈した人物として紹介。

岩田氏は「私、マサル贈呈するとき、モスクワにいたんですけど」と自身もその場にいたことを伝えた上で、「遠藤さんは本当に事情通で自民党とのパイプ、ものすごく色んな人を知っているし、ジャーナリストも知ってるし、野党にも人脈もありますし。政策だけではなくて、国会の回し方とか、世の中の裏表みたいなものもよく通じてる方ですから、本当に潤滑油としてはぴったりな方ですね」と見解。

「首相官邸の中に入るわけですから、そうすると総理との部屋も行ったり来たりできますし、官房長官ともやり取りできますので、これはかなり強いパイプになるんではないかなと。非常に機能的だと思います」と語った。

司会の谷原章介が「吉村さんが府知事として、大阪にいたまんまでも密なコミュニケーションは十分取れますか？」と問うと、岩田氏は「遠藤さんが官邸にイスがあるということは電話１本ですぐにやり取りができますから。自民党とも維新とも連絡を取りやすい人が１人いるというのは、意思疎通の上で非常に大きいと思います」と話した。