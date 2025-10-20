ダイソー姉妹店でいいモノ見つけた〜！さすがグッドデザイン賞受賞♡使うと違いがわかるカッター

模型や切り絵などの工作が趣味の方に激推ししたい、優秀アイテムをスタプロで見つけました！繊細なカットが要求される場面ではカッター選びが重要ですが、一般的なカッターだと刃ブレが気になる…そんな悩みを抱えている方にこそおすすめです！刃ブレを極力抑えた仕様で、細かいカッティングもお手の物ですよ！

商品情報

商品名：プレシジョンカッターナイフ

価格：￥550（税込）

販売ショップ：スタンダードプロダクツ

グッドデザイン賞受賞は伊達じゃない！繊細なカットもお手の物！スタンダードプロダクツの『プレシジョンカッターナイフ』

模型や工作、切り絵などで繊細なカットが要求される場面では、カッター選びが重要。

でも、市販品のほとんどのカッターは刃先が微妙にブレたりグラついたりして、細かい操作がしづらいことがあります。繊細なカットに適したカッターって意外と少ない印象です。

そんなカッターの弱点を克服した、操作性の良いカッターをスタンダードプロダクツで見つけました！

刃の横ブレやグラつきを極力抑えたプロ仕様の精密デザインカッターで、あのグッドデザイン賞を受賞した優秀アイテムです。

人間工学に基づいた逆三角形ボディで握りやすく、まるでペン画で描くような感触で繊細なカットを実現しています。

透明クランプ付きで刃ブレが抑えられ、作業時の刃先が安定します。

30°刃搭載で、繊細な曲線切りが可能。切れ味も鋭く、スムーズに作業できます。

使ってみて一番良いと感じたのが、作業時にカッターの刃がグラグラ揺れなかったこと！

ブレがないため、切りたいところをピンポイントで狙うことができ、細かいカッティングもお手の物です。さすがグッドデザイン賞受賞なだけあるな…！と思いました。

便利な機能色々！ハサミ不要で糸や紐切りOK！左利きの方にも対応！

一般的なカッターは、刃を繰り出すスライダーが側面にあることが多いですが、『プレシジョンカッターナイフ』は、オートロック式スライダーが本体上部にあります。

右利きの方だけでなく、左利きの方にも対応していて、左右どちらの手でも扱いやすいのが嬉しいポイント。

オートロックは8kgの加圧まで耐えられる設計で、作業時のサポートをしっかりこなしてくれます。

刃先の反対側には、刃切りスナッパーを搭載したカバー付き。

刃先が欠けたときなど、手早く交換できて便利です。

市販の30°刃や60°刃をそのまま使用することができ、替え刃のセッティングもしやすいです。

スナッパーのカバーも外しやすいのに、ふとした瞬間に取れたりしないのがGOOD！

さらに、刃を収納したまま糸切りができる便利なラインカッター溝も搭載されていて、至れり尽くせり♡

切れ味がよく、糸や紐、紙などをスパッと切れます。

1本のカッターナイフにこれだけの便利機能が詰まっていて、もちろん使い心地も申し分なし。価格もお手頃なので、かなりおすすめです！

今回は、スタンダードプロダクツの『プレシジョンカッターナイフ』をご紹介しました。趣味のプラモ作りから、本格的な製作のおともにもぴったりの優秀アイテムなので、気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。