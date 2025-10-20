◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ ブルージェイズ６―２マリナーズ（１９日、カナダオンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

マリナーズが３勝２敗で王手をかけたア・リーグ優勝決定シリーズ第６戦が１９日（日本時間２０日）、ブルージェイズの本拠地で行われ、ブルージェイズが相手の３失策につけこみ、ゲレロら２発もあって６―２で快勝。対戦成績を３勝３敗のタイとした。

２回、ブルージェイズは先頭のバーショの中堅左への安打を、中堅ロドリゲスがはじく間に二塁進塁。続くクレメントのゴロを今度は三塁スアレスがお手玉し無死一、二塁。このチャンスにバージャーが右前安打で先制。なおも無死一、三塁でカイナーファレファのゴロは三塁前への内野安打で三塁走者が生還し２点目が入った。

その後もバージャー、ゲレロの本塁打などで加点して逃げ切った。

投げては新人イエサベージが３回１死満塁で今季６０本塁打、ポストシーズン４本塁打のローリーを初球内角のスプリットで一塁ゴロ併殺打。４回１死満塁で再びスプリットでクロフォードを二ゴロ併殺打。５回１死一塁ではロドリゲスを直球で遊ゴロ併殺打と３イニング続けて併殺打で切り抜けた。

６回ネーラーにソロアーチを浴び、アロザレーナに右前安打されて降板したが、５回２／３を７奪三振と圧巻のピッチングでチームに勝利を運んだ。