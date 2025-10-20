◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦 ブルージェイズ6―2マリナーズ（2025年10月19日 トロント）

ブルージェイズは19日（日本時間20日）、本拠でのマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第6戦に勝利。対戦成績を3勝3敗のタイに戻し、1993年以来、32年ぶり3度目のワールドシリーズ進出に逆王手をかけた。

2回に相手の2失策をきっかけにバーガー、カイナーファレファの連続適時打で2点を先制。3回にはバーガーの今ポストシーズン（PS）2本目となる2ランで加点すると、5回には主砲・ゲレロにもPS6号となる左越えソロが飛び出し、リードを広げた。

投げてはレギュラーシーズンわずか3試合登板の新人右腕・イエサベージが負ければシーズン終了となる崖っぷちの一戦で6回途中2失点と力投。特に3回は1死満塁、4回も1死満塁、5回も1死一塁と3イニング連続で併殺打に仕留めピンチをしのぐなど大一番で仕事を果たした。

5―2の7回には再び、相手失策でダメ押し点を追加。救援陣がリードを死守し、ワールドシリーズ進出に逆王手をかけた。