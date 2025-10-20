¡È¤ß¤«¤óÈª»Å¹þ¤ß¡É¼Ò²ñ¿Í¶þ»Ø¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¦Â¼¾åÍµ°ìÏº¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×²ÈÂ²¤Î±þ±ç¤òÇØ¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÉñÂæ¤Ø
¥×¥íÌîµå¤Ø¤ÎÅÐÎµÌç¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ê23Æü¡Ë¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢µÈÊó¤òÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÌ¾Ìç¡¦ENEOS¤ÎÂ¼¾åÍµ°ìÏº¡Ê24¡Ë¡£»ý¤ÁÌ£¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤ÎºòÇ¯¤ÏºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¼Ò²ñ¿Í¶þ»Ø¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤À¡£°¦É²¡¦È¬È¨ÉÍ»Ô¤Î¤ß¤«¤óÇÀ²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÎ¾¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤é¤È¶¦¤ËÈª¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°¦É²¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤òÉð´ï¤ËÌ´¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡È¼Ò²ñ¿Í¶þ»Ø¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡ÉENEOS¡¦Â¼¾åÍµ°ìÏº¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×
¥Ñ¥ï¡¼¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡È¤ß¤«¤óÈª¡É¤È¡ÈÃÝ¥Ð¥Ã¥È¡É
ÊÝ°é±à»ù¤Îº¢¤«¤é¤ß¤«¤ó¤Î¼ý³Ï¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¡£¤ß¤«¤óºÏÇÝ¤ÏÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¥Ï¡¼¥É¤Ê»Å»ö¤Ç¡ÖÂçÊÑ¤Ç¥¥Ä¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯Â¤¬Èè¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£½©¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¼ý³Ï´ü¤Ë¤Ï¡¢»³¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿ÃÊ¡¹Èª¤Ç¥«¥´°ìÇÕ¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿¤ß¤«¤ó¤ò¡¢ºä¤ò¾å¤ê²¼¤ê¤·¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑ¤àºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£Â¼¾å¤Ï¡Ö»³Æ»¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢½Å¤¤¥«¥´¤ò»ý¤Á±¿¤Ö¤³¤È¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¼êÅÁ¤¤¤ÇÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡È¤ß¤«¤óÈª»Å¹þ¤ß¡É¤ÎÂÎ¤Î¶¯¤µ¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢ÁÄÉã¤¬»³¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÝ¤ò¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤·¤ÆËèÆüÁÇ¿¶¤ê¤ËÎå¤ó¤À¡£2m¤Û¤É¤Î¤ª¼êÀ½¤Î¡ÈÃÝ¥Ð¥Ã¥È¡É¤ÏÂ¼¾å¤¬¼«¤éÍ×Ë¾¤·¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ó¤ÊÂ¼¾å¤òÊì¡¦°¡Í³Èþ¤µ¤ó¤â¡ÖÅØÎÏ²È¡×¤È¸ì¤ë¡£ËèÆü²È¤Î¼þ¤ê¤Î¤ß¤«¤ó»³¤òÁö¤ê¡¢¤¢¤ë»þ¤Ï¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¡Ö¥¤¥Î¥·¥·¤¤¤ë¤«¤éÆ¨¤²¤í¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÁö¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ï¹Ã»Ò±à¤ò·ç¤«¤µ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Ìîµå¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ¡²è¤äËÜ¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ß¡¢Ìîµå¥Î¡¼¥È¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¶Ø»ß¤â
ÃÏ¸µ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤âÉô°÷¤Ï¤ï¤º¤«8¿Í¡£ÎÙÃæ³Ø¹»¤È¤Î¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤Ç·è¤·¤Æ·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¹â¹»¤ÏÃÏ¸µ¤Î³Ø¹»¤Ç¿ÊÏ©´õË¾¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¤À¤¬¡¢¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤Î´ü¸ÂÄ¾Á°¤ÇËÜÅö¤Î°Õ»×¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö±§ÏÂÅçÅì¹â¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£±§ÏÂÅçÅì¹â¹»¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡£¡ØÉ¬¾¡¡Ù¥Ï¥Á¥Þ¥¤È¶¦¤ËÌÔÊÙ¶¯¤ÎËö¡¢Ç°´ê¤Î¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
±§ÏÂÅçÅì¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Ç4ÈÖ¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬Ìî¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä¹ÂÇ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿98£í¤Î¥Í¥Ã¥È¤ò±Û¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Îµ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¡¢¶âÂ°¥Ð¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÉð´ï¤Ë3Ç¯²Æ¤Ï¡Ö4ÈÖ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡¢°¦É²Âç²ñ¤òÀ©¤·¹Ã»Ò±à¤ÎÀÚÉä¤òÄÏ¤ó¤À¡£Â¼¾å²È¤Ï¼«Èñ¤Ç¥Ð¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò¾·ÂÔ¡£Âç±þ±çÃÄ¤Ç¹Ã»Ò±à¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¡¢Íµ°ìÏº¤Î¹â¹»ºÇ¸å¤Î²Æ¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
Âç³Ø¤ÏÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¶å½£¶¦Î©Âç¤Ë¿Ê¤ß1Ç¯¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£Ê¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï3Ç¯½Õ¡¢¡Ö5ÈÖ¥é¥¤¥È¡×¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È½©¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.441¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î4ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥Ù¥¹¥È9¤ò½é¼õ¾Þ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤Î¸õÊäÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤ÎÌ¾Ìç¡¦ENEOS¤ËÆþ¼Ò¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥é¥¤¥È¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÅÔ»ÔÂÐ¹³1²óÀï¤ÎÅì³¤Íý²½Àï¤Ç¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¥ì¥Õ¥È¾åÃÊ¤Ë¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ174Ò¤Î¶ÃØ³¤Î2¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÁ¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óU-23ÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢WBSC U-23¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¶¯¸ª¡¦½ÓÂ¤â·óÈ÷¤·¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå³¦Í¿ô¤Î³°Ìî¼ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤¤¬¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡×²ÈÂ²¤Î±þ±ç¤òÇØ¤ËµÈÊó¤òÂÔ¤Ä
Â¼¾å²È¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÍµ°ìÏº¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ËÁÄÉãÊì¤«¤é¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ï¤ß¤«¤óÇÀ²È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂç³Ø¿Ê³Ø°Ê¹ß¤Ï²ÈÂ²¤ß¤Ê¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¡×¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊìÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤ÏÂç³Ø¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤â°¦É²¤«¤éÊ¡²¬¤Þ¤ÇËè½µ±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤½¤Î±þ±ç¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆÃ¤Ë¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ï¥×¥í¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë½ê¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¡ØÀ¸¤¤¬¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯³èÌö¤¹¤ì¤ÐÄ¹À¸¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤³¤½¤¬Â¼¾å¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤À¡£
¥É¥é¥Õ¥È¸õÊä¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿Â©»Ò¤ËÊì¡¦°¡Í³Èþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ì¸À¤Ç¸À¤¨¤Ð¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë²æ¤¬»Ò¤«¡©¤È»×¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤³¤Î°ìÇ¯Ê¿ÀÅ¤Ê¿´¶¤ÇÄ©¤à»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡Ä¤Èµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç²ñ¤È¤«¤Ç²ñ¤¦¤È¤¤¤Ä¤â¤Î¾Ð´é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤â¶¯¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Âç³Ø3Ç¯¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï°¡Í³Èþ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÆÃÂç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤É¤ÎµåÃÄ¤Ç¤â¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î°Õ¸þ¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íµ°ìÏº¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤Î¤òÃ¯¤è¤ê¤â´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹°¡Í³Èþ¤µ¤ó¡£¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤¡¢¤ß¤«¤óÈª¤ÇÃÃ¤¨¤¿¶¯¿Ù¤ÊÂÎ¤È¿´¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬²ÈÂ²¤Î±þ±ç¤òÇØ¤Ë¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ØÄ©¤à¡£
¢£Â¼¾åÍµ°ìÏº¡Ê¤à¤é¤«¤ß ¤æ¤¦¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
2001Ç¯6·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦É²¡¦È¬È¨ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£¿ÈÄ¹185cm¡¢ÂÎ½Å94Ô¡£¾®³Ø2Ç¯À¸¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢ÊÝÆâÃæ¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£±§ÏÂÅçÅì¹â¹»¤Ç¤Ï3Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£¶å½£¶¦Î©Âç³Ø¤Ç¤Ï3Ç¯½Õ¤ËÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢Æ±½©¤ËÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£ENEOS¤ËÆþ¼Ò¸å¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò³ÍÆÀ¡£ÅÔ»ÔÂÐ¹³¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¢JABA¼çÍ×11Âç²ñ¤ÇÂÇÎ¨.375¡¢ËÜÎÝÂÇ5¡¢ÂÇÅÀ11¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ÆÃµ»¤ÏÃæ³Ø3Ç¯¤Þ¤Ç½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¬»ú¤È¿å±Ë¡£¹¥¤¤Ê¤ß¤«¤ó¤ÎÉÊ¼ï¤Ï¡Ö¤»¤È¤«¡×¡£
