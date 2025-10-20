ダイソーで可愛すぎてスルーできなかったよ…表情がツボ♡インテリア替わりにもなるぷち収納

今回ご紹介するのはダイソーで見つけたペンスタンド。ペンスタンドといっても、可愛いゴリラのデザインのアイテムなんです！あまりに可愛いつぶらな瞳に、思わず購入。表情が絶妙にツボな収納アイテムです。置いておくだけで、インテリアアイテムにもなるのでおすすめ。ぜひチェックしてみてくださいね♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：アニマルスタンド（ゴリラ、ゾウ）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

つぶらな瞳にひとめぼれ♡ダイソーで見つけたアニマルデザインのペンスタンド

ダイソーでお買い物していると、こちらを見つめるつぶらな瞳。なんとゴリラがちょこんっと座ったデザインのペンスタンドが売られていたんです！その名も『アニマルスタンド（ゴリラ、ゾウ）』。お値段は110円（税込）です。

キズやムラなどがありますが、このおもちゃっぽいゆるい雰囲気がたまらない♡この可愛さにひとめぼれして購入してきちゃいました。

樹脂製でずっしりと重たいので、こんなに長さがあってモチーフの付いた重いペンでもしっかりとキープ！まるで抱っこして支えてくれているようです。

ペンはもちろん、毛抜きやネイルオイル、アトマイザーなどちょっとしたアイテムの収納にぴったり！インテリアアイテムにもなるスグレモノです。

シリーズでそろえたくなる絶妙な表情！

今回はダイソーで購入した『アニマルスタンド（ゴリラ、ゾウ）』をご紹介しました。売り場にはペンスタンドだけでなく、なんとスマホスタンドもありました！

スマホスタンドは可愛い手で支えてくれる仕様。こちらもその可愛いつぶらな瞳は健在です♡シリーズでそろえたくなる可愛いアイテムなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。