世界体操の男子予選が19日、インドネシアのジャカルタで行われ、個人総合で3連覇を目指す橋本大輝選手（24=日本生命・セントラルスポーツ）と、パリ五輪金メダリストの岡慎之助選手(21＝徳洲会体操クラブ)が個人総合に出場しました。

橋本選手は、合計83.065点をマーク。初日終了時点（8班中6班終了）で暫定首位。予選を振り返り、2種目目の鉄棒であまりいい演技ができず、そこから少しずつ体力を使い、ゆかでも多少焦ってしまいミスが出てしまったが最後のあん馬とつり輪では切り替えて演技ができたと反省と収穫を口に。「決勝では一発本番なので最後笑って終われるように、1位を取れるように、堂々と演技したいと思います」と意気込みました。

一方、岡選手はゆかでのミスが響き、合計78.731点で暫定9位。初の世界体操の舞台、緊張もしている中で力も出てしまって普段の練習と違った感覚になってしまった、と試合を振り返りました。「絶対勝つという心構えはずっと作ってきた。現地に来てからようやくいい動きでできてきて、よし行けるって体にはなってきていた。そんな中で途中から腰の痛みも出てきてなかなか思うようにいかないな」と話した岡選手。決勝に向け「絶対自分が金メダルをとるっていう強い意志と何があっても諦めない気持ち、目の前のことに集中することを大事にして最後着地まで0.1点を拾っていく意識をしたい」と力強く語り、予選終了直後からすぐに気持ちを切り替えた様子を見せました。また、種目別でエントリーしている平行棒では暫定1位となっています。22日(水)に行われる男子個人総合決勝には、上位24名が出場します。

種目別では、ゆかと跳馬に出場した南一輝選手（25=エムズスポーツクラブ）は跳馬の1本目のドリックスの着地も決め、14.200点をマーク。2本目のシューフェルトでは「良い跳躍が出過ぎて着地で大きく前に出てしまったが、今後につながる良い跳躍だった」と振り返りました。ゆかの演技最後には安心するような表情を見せた南選手。けがなく最後まで演技ができたし、すごく楽しかったので安心感があった、と語りました。

平行棒と鉄棒に出場した角皆友晴選手（19＝順天堂大学）は朝の10時から始まる予選に備え、体の動きを良くするべく3時から起きてコーヒーを飲んだり体を動かしていたと言います。鉄棒では課題としていた降り技で着地が動いてしまい悔しさを感じたと語りますが、暫定1位で予選初日を終えました。

つり輪に出場した金田希一選手（23=相好体操クラブ）は大会の約10日前にけがをした左足の状態が心配される中でしたが、ミスのない落ち着いた演技を見せ、足に負荷がかかる最後の着地も大きく乱れることはなく14.200点をマーク。あん馬に出場した石澤大翔選手（24＝徳洲会体操クラブ）は、自身の武器でもある取手の間で行う開脚シュピンデルなどでの落下があり、11.500点となりました。悔し涙を滲ませながらも「応援してくださった方々に感謝したい。世界の舞台で活躍するにふさわしい人間になれるように見つめ直したい」と語りました。