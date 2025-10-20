◇ア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦 マリナーズ2―6ブルージェイズ（2025年10月19日 トロント）

マリナーズは19日（日本時間20日）、敵地でのブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ（ALCS）第6戦に敗戦。球団初のワールドシリーズ進出へ王手をかけながら足踏みし、ブ軍に逆王手をかけられた。

2回にバーショの左中間への打球を中堅手・ロドリゲスが処理ミス。無死二塁にすると、続くクレメントのゴロを今度は三塁手・スアレスが捕球ミス。2失策で無死一、二塁とピンチを招き、連続適時打で2点を先制された。

直後の3回表に1死満塁と好機をつくったが、ローリーが痛恨の一ゴロ併殺。4回も満塁でクロフォードがニゴロ併殺に倒れるなど、3、4、5回と3イニング連続で相手先発新人・イエサベージに併殺打に打ち取られチャンスをつぶした。

6回にネーラーの右越えソロで反撃すると、スアレスにも適時打が飛び出し2点を奪ったが、7回1死一、二塁の守備で3番手・ブラッシュが暴投。二塁走者のゲレロが三進を狙うと、捕手・ローリーが三塁へ送球も逸れてしまいまたしても失策で失点。ダメ押し点を奪われ、敗戦した。3勝3敗で第7戦を迎えることとなった。