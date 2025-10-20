超精鋭「飛行教導群」のF-15が華麗に飛行

航空自衛隊の小松基地（石川県小松市）は2025年10月15日、飛行教導群のF-15戦闘機が飛行する様子をコックピットから捉えた映像を公式Xで公開しました。

【映像】これが空自「飛行教導群」コックピット視点の飛行です

飛行教導群は、戦闘機の訓練で敵役を演じる「アグレッサー」と呼ばれる部隊で、パイロットはかなりの精鋭と言われています。全国各地にある戦闘機部隊や警戒管制部隊を巡回し、戦術技量の向上を図っています。

この部隊に配備されているF-15DJは、遠方からでもアグレッサーだと一目で識別できるよう、独特のカラーリングとなっているのが特徴です。

10月5日に開催された小松基地航空祭は天候が悪く、飛行教導群も含め、予定されていた機動飛行の多くが中止となりました。

今回公開された映像は、晴天時に飛行教導群のF-15が飛行した際のもの。2機が同時に離陸し、アクロバティックに飛行しています。この映像に対しSNSでは「カッコ良すぎです」「来年の航空祭も楽しみ」「現場で見たい」などと賞賛の声が寄せられています。

なお今後、飛行教導群で使用されているF-15DJ戦闘機は、F-15能力向上型に置き換わる計画です。