息子の家庭教師のために独身時代のへそくりを…中学受験熱が高まる母／タワマンに住んで後悔してる㉑
『タワマンに住んで後悔してる』（グラハム子：漫画、窓際三等兵：原作/KADOKAWA）第21回【全21回】
九州から念願の東京転勤が叶い、憧れだったタワマン低層階の部屋を購入した渕上（ふちがみ）家。専業主婦の渕上舞は東京の生活に馴染めずにいたが、小学５年生の息子・悠真が入った野球チームには同じタワマンに住むママ、サバサバ系バリキャリウーマン・瀧本香織（中層階在住）とボスママ的存在のエリート駐在妻・堀恵（高層階在住）の２人がおり、すぐに仲良くなる。しかし転入早々、悠真がエースになったことで徐々に不協和音が…。低層階と高層階、専業主婦とバリキャリ、子どもの学力、夫の職業など、さまざまな軸で見えない競争意識に駆り立てられていく大人たち。タワマンに住む家族の虚栄と内情を描いた『タワマンに住んで後悔してる』をお届けします。
■大事なタイミング
