総合カルチャーサイト・リアルサウンドのYouTubeチャンネルでは、ヒップホップやR&Bを中心に海外で話題になっているアーティストについて解説していく番組を配信中。MCはヒップホップを中心に執筆・インタビューなどを行っている、音楽ライターの奧田 翔＆高久大輝が担当。

第4回は、ディアンジェロとDijonを取り上げる。

（関連：【オリジナル解説動画】ディアンジェロ追悼：アルバム3枚で遺した偉大な功績 Dijonの話題作『Baby』に受け継がれたDNAとは？）

現地時間10月14日に膵臓がんのため51歳で亡くなったディアンジェロ。世界中から悲しみの声や追悼メッセージが寄せられる中、今回の動画では3枚の名盤を通してディアンジェロが遺した偉大な功績について改めて考える。

また、その遺伝子を受け継ぐアーティストとして、映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』への出演でも話題になっているDijonをピックアップ。今年リリースされた最新作『Baby』について、サウンド＆リリックを解説していく。

（文＝リアルサウンド編集部）