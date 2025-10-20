マレーシア航空は、「JP Global BC Campaign」キャンペーンを11月2日まで延長して開催する。

東京/成田・大阪/関西発着マレーシア、マレーシア以遠のビジネスクラスとエコノミークラスの片道・往復航空券が対象となる。マレーシア行きのエコノミークラスは往復航空券のみ設定がある。

往復最低運賃は以下の通り。燃油サーチャージや諸税込み。搭乗期間は2026年8月31日（出発分）までで、路線ごとに異なる。ゴールデンウィークやお盆、年末年始は対象外となる。日本国内のアドオン運賃は片道8,000円。

・東京/成田発着

デンパサール・メダン・スラバヤ・クルタジャティ（55,350円／174,050円）、ジャカルタ（55,590円／205,490円）、シンガポール（56,310円／210,410円）、バンコク・プーケット（57,920円／176,220円）、ダナン（58,550円／193,050円）、クアラルンプール（78,580円／264,840円）、ダッカ・コロンボ（86,370円／280,450円）、アデレード・パース・ブリスベン（104,750円／291,830円）、マレ（104,920円／252,080円）、パリ（135,300円／432,440円）