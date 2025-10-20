「回跨ぎが多すぎて、投手への負担が大きくなってますね」ソフトバンクの中継ぎ起用　前オリ監督の名将が疑問視

ソフトバンクの中継ぎ起用に疑問を呈した中嶋聡氏(C)産経新聞社

優勝したソフトバンクと、2位・日本ハムが激突している「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」のファイナルステージは第5戦まで終え、ソフトバンクに与えられているアドバンテージ1勝分を合わせ、通算成績3勝3敗。10月20日の最終第6戦（みずほPayPayドーム）で雌雄を決する。

同19日はNHK「サンデースポーツ」に前オリックス監督で、2021〜23年にかけて、リーグ3連覇に導いた中嶋聡氏が生出演。3連敗を喫したソフトバンクについて「回跨ぎが多すぎて、投手への負担が大きくなってますね」と中継ぎ起用に疑問を呈した。

名将の指摘通りに、先発投手を早々に諦めた4戦目、5戦目は、2試合で延べ5投手が回を跨いだ。その結果、ほとんどで失点を重ね、リードを拡大された。