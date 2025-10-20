「回跨ぎが多すぎて、投手への負担が大きくなってますね」ソフトバンクの中継ぎ起用 前オリ監督の名将が疑問視
ソフトバンクの中継ぎ起用に疑問を呈した中嶋聡氏(C)産経新聞社
優勝したソフトバンクと、2位・日本ハムが激突している「2025 パーソル クライマックスシリーズ パ」のファイナルステージは第5戦まで終え、ソフトバンクに与えられているアドバンテージ1勝分を合わせ、通算成績3勝3敗。10月20日の最終第6戦（みずほPayPayドーム）で雌雄を決する。
【動画】9回のピンチには新庄監督自らマウンドへ…選手を鼓舞する姿勢も光る
同19日はNHK「サンデースポーツ」に前オリックス監督で、2021〜23年にかけて、リーグ3連覇に導いた中嶋聡氏が生出演。3連敗を喫したソフトバンクについて「回跨ぎが多すぎて、投手への負担が大きくなってますね」と中継ぎ起用に疑問を呈した。
名将の指摘通りに、先発投手を早々に諦めた4戦目、5戦目は、2試合で延べ5投手が回を跨いだ。その結果、ほとんどで失点を重ね、リードを拡大された。
中嶋氏は第5戦の8回から“第2先発”と見込まれていた東浜巨が1イニングだけ投げたことについて、「もっと早くから長いイニングを投げてほしかったですね」と口惜しそうに語った。
第6戦の先発は、絶対的エース左腕のリバン・モイネロ。中嶋氏も日本ハム主砲のフランミル・レイエスとともに、大一番のキーマンに挙げたが、110球を投げた第1戦から中4日での登板。しわ寄せが来ている救援陣との兼ね合いが懸念される。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。