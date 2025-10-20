¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¤½¤Î³¤Ìî¤¬Ê¢¤¯¤¯¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤Ê¤¼SB¤Ï3Ï¢ÇÔ¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¡NHK²òÀâ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿üþ¾¡ÇÔ¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜüþ¡ÚCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¡Û
¾®µ×ÊÝ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀè¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¤¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡Ö2025 ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥Ñ¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ÊS¡Ë¤ÎÂè5Àï¤¬¡¢10·î19Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢2°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë7-1¤È²÷¾¡¡£3Ï¢¾¡¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ØµÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£0¾¡3ÇÔ¤«¤é4Ï¢¾¡¤ÇÆÍÇË¤Ê¤éCS»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÕ¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀè¤Ë2¾¡¤È¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î1¾¡Ê¬¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢3¾¡¤ÈÀè¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢3Ï¢ÇÔ¤ÈÂÆ§¤ß¤¬Â³¤¯¡£µÞ¼ºÂ®¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡¡»î¹ç¤Ï4²ó¤«¤éÆ°¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÀèÆ¬¤ÎÀÐ°æ°ìÀ®¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡¢Â³¤¯Àä¹¥Ä´¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢4ÈÖ¤Î·´»ÊÍµÌé¤â»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢Ìµ»àËþÎÝ¡£¤¹¤ë¤ÈÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤Î´Ö¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÀèÀ©¡£¤³¤Î²ó¤ÏÅÄµÜÍµÎÃ¤Îº¸µ¾Èô¤Ç¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ù¥ó¥Á¤Ï4²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç2ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥À¡¼¥¦¥£¥ó¥¾¥ó¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤òÅêÆþ¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤º¡£Â³¤¯ÌðÂô¹¨ÂÀ¤Ë±¦ÍãÀþ¤ØÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿5²ó¡£3ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¡¢¤³¤ì°Ê¾å¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¤ÏÎ¥¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ìÌÌ¡£
¡¡¤·¤«¤·5²ó¤âÂ³Åê¤È²ó¤Þ¤¿¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¤Þ¤¿¤âÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ë¡£
¡¡°ÂÂÇ¤Èµ¾ÂÇ¤Ç°ì»àÆóÎÝ¤Î·Á¤òºî¤é¤ì¡¢ºÆ¤Ó·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¹¥Ä´¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¡£¤³¤³¤Ç»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï·´»Ê¡£¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬³°³Ñ¤Ë³°¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º¡¢Ï¢Â³»Íµå¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØNHK¡¼BS¡Ù¤ÇÃæ·Ñ²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿µÜËÜ¿µÌé»á¤Ï¡¢5²ó¤Î¹¶ËÉ¤Ë´Ø¤·¤ÆËÜÍèÎÏ¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÂÐ¤·¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¡Ë¤½¤Î³¤Ìî¤¬Ê¢¤ò¤¯¤¯¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À³¤ÌîÎ´»Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¡×¶¯µ¤¤Î¥ê¡¼¥É¤â¡¢Á°ÂÇ¼Ô¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÎÂÇÀÊ´Þ¤á¡¢É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡À©µåÎÉ¤¯Åê¤²Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤¬¡¢¹äÏÓ¤Ç²¡¤¹¥¿¥¤¥×¤Î½õ¤Ã¿Íº¸ÏÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÇÛµå¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë5²ó¤Ï°ì»àÆóÎÝ¤«¤é¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¡¢·´»Ê¤Ë2¤Ä¤Î»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ç°ì»àËþÎÝ¡¢À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤ËÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤µ¤é¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç3¾¡¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢Í¾Íµ¤Î¤Ê¤µ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëSÂè4Àï¤Ç¤Ï7²ó¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë2È¯ÌÜ¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¹¶¤áÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç3ÀïÏ¢Â³6¼ºÅÀ°Ê¾å¤È¡¢Åê²õ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â²¦¼Ô¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¤¬¤«¤ê¤ÊºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â½ª¤ï¤ê¤ÎÂç°ìÈÖ¡¢20Æü¤ÎÂè6Àï¤Ç¤Ï°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£ÀèÈ¯¤ÏÃæ4Æü¤ÇÎ×¤àº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¤Î¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡£Î¾µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ®¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
