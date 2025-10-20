「SNSで愛される現象を生んだ」大相撲ロンドン公演は豊昇龍5連勝V 33歳の業師の“2冠”に現地ファン熱狂
ロンドン公演を制し、優勝トロフィーを手にする豊昇龍(C)Getty Images
1991年以来、34年ぶりの開催となった大相撲のイギリス・ロンドン公演（ロイヤル・アルバート・ホール）は現地時間10月19日に千秋楽を迎え、豊昇龍が大の里との結びの横綱対決を制し、5戦全勝で優勝した。
【動画】ロンドンで横綱決戦！豊昇龍が大の里を下して優勝を決めた取組を見る
『ロイター通信』は配信した記事の中で、豊昇龍の「ケガなく5日間を乗り切れて、ただただ嬉しい」というコメントを紹介。開催された5日間はすべて、会場の約5000席が埋まり、日本同様に「満員御礼」の垂れ幕が下ろされた。
そんな熱狂の中、『ロイター通信』は「最も大きな歓声は、宇良に送られた」と記している。「業師」の異名を取る33歳の宇良は同17日の3日目に、「伝え反り」で湘南乃海に勝利。身長で約20センチ高い相手に珍手を繰り出し、現地ファンも沸き立った。宇良は技能賞に加え、公演5日間のオンライン投票で決まる「観客賞」も受賞した。
なお、殊勲賞には翔猿、敢闘賞には高安が選出された。全取組後には、大の里が「ロンドンは素晴らしい。ありがとう、また会いましょう。さようなら」とあいさつした。
記事では「体格が大きく、色鮮やかな着物をまとった力士たちは、滞在中にソーシャルメディアで愛される現象を生みました」と報じている。公演に参加した約40人の力士は、ロンドン市内の観光名所を散策し、レンタル自転車に乗ったり、飲食店でギネスビールを傾けたり、会場外でも一挙手一投足が注目された。
