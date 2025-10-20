「SNSで愛される現象を生んだ」大相撲ロンドン公演は豊昇龍5連勝V　33歳の業師の“2冠”に現地ファン熱狂

ロンドン公演を制し、優勝トロフィーを手にする豊昇龍(C)Getty Images

1991年以来、34年ぶりの開催となった大相撲のイギリス・ロンドン公演（ロイヤル・アルバート・ホール）は現地時間10月19日に千秋楽を迎え、豊昇龍が大の里との結びの横綱対決を制し、5戦全勝で優勝した。

【動画】ロンドンで横綱決戦！豊昇龍が大の里を下して優勝を決めた取組を見る

『ロイター通信』は配信した記事の中で、豊昇龍の「ケガなく5日間を乗り切れて、ただただ嬉しい」というコメントを紹介。開催された5日間はすべて、会場の約5000席が埋まり、日本同様に「満員御礼」の垂れ幕が下ろされた。

そんな熱狂の中、『ロイター通信』は「最も大きな歓声は、宇良に送られた」と記している。「業師」の異名を取る33歳の宇良は同17日の3日目に、「伝え反り」で湘南乃海に勝利。身長で約20センチ高い相手に珍手を繰り出し、現地ファンも沸き立った。宇良は技能賞に加え、公演5日間のオンライン投票で決まる「観客賞」も受賞した。