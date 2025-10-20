三笘薫の負傷欠場、ブライトン監督が説明 「まだ回復の必要がある、（復帰に）近づいていたが慎重に」

ブライトンでプレーする三笘薫。

28歳になった日本代表ウィングは、世界最高峰のプレミアリーグでも屈指のサイドアタッカーに君臨してきた。

今シーズンは移籍が噂されたものの、ブライトンに残留。9月13日のボーンマス戦で初ゴールを決めたが、9月末以降は負傷による離脱が続いている。

三笘は10月の日本代表活動に参加せず、18日のニューカッスル戦も欠場した。

『Sussex Express』によれば、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は、2-1で勝利したニューカッスル戦後にこう話していたという。

「三笘はまだ打撲から回復する必要がある。なので、我々はできるだけ早く彼を復帰させようとしている。（復帰に）近づいていたが、慎重にしなければいけない。今後数日でどうなるか様子を見よう」

足首の怪我からまだ回復途中にあるものの、復帰には近づいているようだ。

ブライトンは25日にマンチェスター・ユナイテッドとのリーグ戦、29日にはアーセナルとのリーグカップが控えている。

21世紀に「最も過小評価されたウインガー」5名

また、日本代表は11月14日にガーナ、18日にボリビアとの親善試合を戦う。三笘がそれまでに回復するかが注目される。