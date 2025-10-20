¼«Ì±¡¦°Ý¿·¡¢Ï¢Î©¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤Ø¡¡¸á¸å¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ
¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡¢20Æü¸á¸å¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤Ï¢Î©À¯¸¢¤Ë¸þ¤±¤¿¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£°Ý¿·¤Ï³ÕÎ½¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë³Õ³°¶¨ÎÏ¤Î·Á¤ò¤È¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö12¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ç°Õ¤Ï¤Û¤Ü¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏ¢Î©¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Õ³°¶¨ÎÏ¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ë°Ý¿·´´Éô¤Ï¡Ö°ìÏ¡ÂñÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡£³ÕÆâ¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¿®Íê¾úÀ®¤¬¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíºÛ¤ÈµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï20Æü¸á¸å¤Ë²ñÃÌ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£Ï¢Î©Æþ¤ê¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï¤È¤·¤Æ°Ý¿·¤ÏµÄ°÷Äê¿ô¤Î1³äºï¸º¤òÇ¯Æâ¤Ë¹Ô¤¦»ö¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÁíºÛ¤ÏÂç¶Ú¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ý¿·¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÇÑ»ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÇ¤´ü¤Î¡ÖºÆÍèÇ¯9·î¤Þ¤Ç¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¶¨µÄ¤¹¤ë¡×¤³¤È¡¢¡Ö¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿·¤¿¤Ê¶¨µÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎ¾ÅÞ¤Ï¹ç°Õ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ï¢Î©¤Î·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î°Ý¿·´´Éô¤¬¡Ö³Õ³°¶¨ÎÏ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ³ÕÎ½¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤°ìÊý¡¢¼óÁêÊäº´´±¤Ë±óÆ£¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬½¢Ç¤¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤¹¡£³Õ³°¶¨ÎÏ¤ÎÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÌ¤Î´´Éô¤Ï¡Ö¹ç°Õ¤·¤¿À¯ºö¼Â¸½¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤âÏ¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤¾¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯ºö¼Â¸½¤òÁá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©¶¨µÄ¤Ë¹ç°Õ¤¹¤ì¤Ð21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁíºÛ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬½÷À½é¤Î¼óÁê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£