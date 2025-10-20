【中継】維新が「閣外協力」で自民と連立政権の合意書に署名へ…高市総裁は閣僚人事で論功行賞色払拭できるか注目

自民党と日本維新の会は20日午後、政策協議に合意し、連立政権の合意書に署名する見通しです。

国会記者会館から、フジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。

高市総裁は20日夜、日本維新の会の吉村代表と合意した後、21日の首相指名選挙に向け、急ピッチで閣僚人事に着手したい考えです。

関係者によりますと、高市総裁と吉村代表が20日朝、電話で会談し、連立政権を樹立することで実質的に合意したということです。

党首会談は、吉村代表が夕方に上京した後、行われる予定で、焦点だった議員定数の削減の実現や企業・団体献金の廃止は継続協議とすることなど詳細を確認し、自民・維新両党が正式に連立政権の発足に向け合意する予定です。

維新側は、「閣内に入ると逆に交渉しにくくなる」「リスクがある」との声が出ていて、大臣を出さない「閣外協力」となる予定です。

これに対し、ある自民党の中堅議員は「何かで行き詰まったら離脱できるようにしているのではないか」と不信感をにじませています。

高市総裁は維新との合意で21日に首相に就任する公算が高まりますが、閣僚人事では、党の役員人事で批判を浴びた論功行賞色を払拭（ふっしょく）できるかも注目されます。