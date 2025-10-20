グラスで充電⁉上品すぎる電動歯ブラシ【フィリップス】のソニッケアーダイヤモンドクリーンスマートがAmazon限定で販売中！
アプリ連携で正しい磨きをサポート【フィリップス】のソニッケアーダイヤモンドクリーンスマートがAmazon限定で販売中！
プレミアムな歯ブラシで、自信の持てる歯へ！優れたブラッシング体験を実現。ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアーを実現する高性能電動歯ブラシ。
クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）の 4 つのブラッシングモードを搭載。ブラッシングの強さ設定も 3 段階から選べる。
ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ。ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせする。ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さはお好みで変更可能）。
付属のオールインワン ブラシヘッドは、一本で歯垢除去・ステイン除去・歯ぐきケアまで全てアプローチ。プレミアムオールインワンブラシヘッドの角度の付いた毛は、歯垢を最大限に除去するために設計されている。歯間や磨きにくい部分にも届き、あらゆる角度から歯垢にアプローチし、手磨きの最大20倍の歯垢を除去。
