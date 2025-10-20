キッズデザイン賞受賞！ボールもシューズもまとめて収納【アンブロ】の多機能リュックがAmazonで販売中！
キッズデザイン賞受賞！スポーツキッズの味方【アンブロ】の多機能リュックがAmazonで販売中！
本体生地にはっ水加工の素材を採用した、ジュニアエントリーモデル。キッズデザイン受賞商品。
底部分にはシューズが収納可能で、本体横メッシュポケットにはシンガード、ボール用ネットも搭載しているので、外付けが可能。
収納にはアイコンプリントが施されており、何をどこに収納するのかが分かりやすい仕様。本体内側中央には水筒用ポケットを配置している為、自転車に乗った際にも重心が崩れにくいようになっている。その他小物ポケット、本体前側には汚れ物も仕分けが可能。再帰反射材を前・ショルダーベルト・サイド部分に配置していることで自動車からの視認性もUP。背面内側に、ネームラベルを付けている。
汚れが気になったら、ネットに入れて洗濯機へ！丸洗いで清潔さを保てる。水をはじいて汚れがつきにくいテフロン加工の記事を使用。
