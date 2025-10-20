BTS・V、パク・ソジュンら親友グループ「ウガ・ファミリー」の“不仲説”に終止符！俳優チェ・ウシクが真相を語る

俳優チェ・ウシクが、BTS・Vや俳優パク・ソジュンらの仲良しグループ「ウガ・ファミリー」の変わらぬ友情を語り、最近浮上した不仲説を一蹴した。

【写真】BTS・Vやパク・ソジュン…"ウガ・ファミリー"、お揃いTシャツ姿

10月19日に公開されたユーチューブチャンネル『妖精ジェヒョン』（原題）の動画にチェ・ウシクが出演し、MCチョン・ジェヒョンとトークを交わした。

番組内で「最近、友達（ウガ・ファミリー）とはよく会ってるのか？」と聞かれたチェ・ウシクは、「みんな本当に忙しくて会うのは簡単じゃない。でもそれぞれの場所で活躍しているのが誇らしい。最近は頻繁には会えないけど、いつも連絡は取り合ってる」と笑顔で答えた。

（写真＝YouTubeチャンネル「妖精ジェヒョン」）チェ・ウシク

また、チョン・ジェヒョンが「そのグループ名なんだっけ？“ブガンミ”だった？」と冗談を言うと、チェ・ウシクは笑いながら「“ウガ・ファミリー”です。元々そんな公式の集まりではなかったけど、自然に名前ができてしまった」と説明。「誰かが誰かを紹介していくうちに自然と仲良くなって、今では本当に家族のような関係になった」と語った。

「ウガ・ファミリー」は、「僕たち家族ファミリー」の略語で、パク・ソジュン、チェ・ウシク、Peakboy、パク・ヒョンシク、Vの5人で結成された韓国芸能界を代表する親友グループだ。

最近、BTSのVが自身のSNSにパク・ソジュン、パク・ヒョンシクと雨の中漢江（ハンガン）沿いを歩く映像を投稿した際、「3人だけで会っているのでは？」という声が一部で上がり、不仲説が浮上した。しかしチェ・ウシクの発言によれば、これは単なる誤解にすぎない。現在彼は新ドラマの撮影中で、スケジュールの都合上合流できなかっただけだという。

（写真＝V Instagram）左からパク・ヒョンシク、Peakboy、V、パク・ソジュン、チェ・ウシク

実際、ウガ・ファミリーの友情は今も健在だ。今年6月、Vの除隊を祝うためにメンバー全員が集まり、“ウガ・ファミリー完全体”の写真が公開された。Vは「ありがとう」というメッセージとともに、5人で撮った集合写真を自身のSNSに投稿。写真の中で5人は「歓迎」の文字が入ったお揃いのTシャツを着て、Vを中心に仲睦まじい姿を見せた。

そのTシャツには、「俺たち、まだ○○だよね？」「まだ○○だよ！」という文言がプリントされており、変わらない友情をユーモラスに表現していた。パク・ソジュンも同じ写真を共有し、「King is back（王の帰還）」 とコメントを添えてVへの愛情を示した。

ネット上でも「これがまさに本当の友情だ」「スケジュールの都合で会えなかっただけで“不仲”だなんてあり得ない」「ウガ・ファミリーは永遠だ」など、温かいコメントが相次いだ。

Vは2023年12月に入隊し、2025年6月に除隊した。これに合わせて、ウガ・ファミリーのメンバーが集まりVの復帰を祝ったことが伝えられ、彼らの固い絆が再び話題となった。

結局、今回の不仲説は単なるハプニングに過ぎなかった。多忙なスケジュールの中でも互いを気遣い、変わらぬ友情を育むウガ・ファミリーは、今もなお“芸能界を代表する親友グループ”としてファンに温かな笑顔を届けている。

◇チェ・ウシク プロフィール

1990年3月26日生まれ。幼少期に家族でカナダに移住したため、カナダ国籍を持つ。2010年の大学生時に友人の勧めで俳優を目指すようになり、生活拠点を韓国に戻した。2011年にドラマ『チャクペー相棒ー』でデビューし、以降さまざまな映像作品に出演。2015年には「青龍映画賞」で新人男優賞を受賞している。日本でも最近公開された大ヒット映画『パラサイト 半地下の家族』では貧しい家に生まれた聡明な青年、ギウを好演して大きな反響を得た。